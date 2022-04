El Hotel de los Famosos: Rodrigo Noya afronta un gran miedo

Tras la eliminación de Nicolás Maiques en El Hotel de los Famosos, Rodrigo Noya tiene un nuevo temor.

El Hotel de los Famosos, el nuevo reality de El Trece conducido por “Pampita” y “Chino” Leunis, ya eliminó a su tercer participante. En esta final, Rodrigo Noya y Nicolás Maiques se enfrentaron a un duelo muy importante que terminó definiendo quién abandonaría el hotel. Finalmente, Maiques fue elegido para dejar el programa y se quebró en llanto al escuchar a sus compañeros despedirse de él. En cuanto a Noya, corre un gran peligro de ser el próximo eliminado.

A pesar de que Nicolás creía contar con el apoyo de varios de sus compañeros, desafortunadamente decidieron eliminarlo. “Puse mucha energía, estuve relajado, sé que el juego es físico, pero hay que estar tranquilo. Gracias a cada uno, fueron muy cálidos siempre”, declaró. Al escuchar las cosas lindas que sus compañeros le dijeron su persona, no pudo evitar romper en llanto y Noya lo contuvo con un abrazo.

“Nico no es competencia, Nico es amor. Todo lo que haga le va a ir bien porque es buena gente”, le dijo Sabrina Carballo, muy triste de tener que decirle adiós. “Me encantó esa energía que trajiste, esa creatividad”, destacó Matilda Blanco. Estas palabras hicieron que Nico se quebrara en llanto y expresara: “Traer alegría es lo mejor que puede pasar porque esa es mi profesión. Amé traer alegria y amé esas charlas con ustedes”.

“Sabrina, no llores por mí que yo voy a estar bien. Vos ganá el reality que tenés todo para ganarlo. Gracias por tanto amor, chicos”, continuó Maiques mientras todos sus compañeros lo aplaudían entre lágrimas al grito de: “Olé, olé, olé, olé. Nico, Nico”. De a poco, se acercaron en manada a darle un fuerte abrazo grupal de despedida.

La delicada situación de Rodrigo Noya en El Hotel de los Famosos

Aunque no fue eliminado esta vez, Noya todavía corre peligro de tener que irse. En un momento de este episodio, los conductores les preguntaron a los concursantes quién preferirían que quedara afuera de la competencia. Una buena parte de sus compañeros contestó que elegiría a Noya para que vaya. “Así como tuvieron la valentía de organizar un voto contra mí, quiero que tengan la valentía de decirme por qué me votaron”, expresó el actor frente a las cámaras.

Cuando "Pampita" le preguntó a Rodrigo qué sentiría si fuese eliminado, dijo: “Seguir significa tomar un envión de fuera, después de lo que pasó en la votación. No siento que me haya quedado pendiente algo a nivel juego. Creo que si me voy, me voy feliz”. En cuanto a Nico, expresó: “Para mí, seguir sería tener la posibilidad de mostrarle a la gente quien soy, porque tengo ganas de no alejarme de quien soy. A mí me falta jugar y demostrarme a mí mismo de qué soy capaz, y hasta donde aguanto acá adentro”.