El Hotel de los Famosos: quién es la famosa que rechazó participar en el reality

Una famosa rechazó participar en el nuevo reality show de El Trece, El Hotel de los Famosos, que se estrenará el próximo 28 de febrero.

El Hotel de los Famosos, el nuevo reality show que llegará a El Trece el próximo 28 de febrero, contará con un elenco bastante variado: será conducido por Pampita y Leandro Leunis y también se mencionaron los nombres de Leo García, Silvina Luna, Alex Caniggia, entre otros. Una famosa en particular había sido llamada para el proyecto, pero aparentemente no le convenció del todo.

Otras figuras de la farándula que participarán del reality son Kate Rodríguez, Rodrigo Noya, Militta Bora, Sabrina Carballo, Walter Queijeiro, Imanol Rodríguez, Pato Galván, Matilda Blanco, Maximiliano Estevez, Martín Salwe, Melody Luz y Lissa Vera.

Según comentaron, se tratará de un reality con muy similar a Gran Hermano. Los participantes, todos famosos, estarán encerrados en un establecimiento y se documentará con las cámaras todo lo que vaya sucediendo a lo largo de esos días. Karina Jelinek fue convocada para participar pero se mostró bastante indecisa y todavía no dio el sí, a diferencia de todo el resto.

“Les hago una pregunta, ¿les gustaría verme en un reality de muy pero muy famosos y que esté mi amiga @Okmajomartino? Estoy por decidir y quiero que sean participantes de esta decisión… Nunca estuve en uno y me da cosa, qué se yo…”, había publicado la modelo casi un mes atrás en su cuenta de Twitter.

Entre los comentarios, varios le rogaron que por favor aceptara mientras otros le recordaron que ese tipo de realitys suelen traer más problemas que beneficios. Además, muchos coincidieron en que es una decisión arriesgada como para tomar tan pronto. “Hola, Kari. No, creo que te conviene más hacer MasterChef 4 si te convocan, así te asegurás un programa exitoso. El otro es muy incierto todavía cómo le va a ir y si va a funcionar”, opinó una usuaria.

Más tarde, Jelinek publicó otro tweet: “Mmmm, tenía mis serias dudas… ¡Igual me divertía! Un mes al menos”. Todo apunta a que dijo que no, ya que ya pasó un mes de su indecisión y su nombre no figura entre los confirmados.

Karina Jelinek reveló que la estafaron y perdió 200 mil dólares

También se dio a conocer que Jelinek fue estafada por un hombre mayor en quien ella confiaba mucho, casi como si fuese un padre, tras haberle dado todos sus ahorros guardarlos en una caja de seguridad. Era una fortuna de casi 200 mil dólares con algunas joyas incluidas y la mitad de ese dinero iba a ser destinado a su tratamiento de fertilidad para convertirse en madre.

“Hay una cuestión económica. Ella tenía un dinero ahorrado producto de tantos años de trabajo y lamentablemente le dio el dinero a una persona que hoy por hoy no se lo está devolviendo”, expresó la abogada Ana Rosenfeld. Aparentemente, el hombre gastó todo el dinero para una inversión que le terminó saliendo mal.