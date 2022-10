El Hotel de los Famosos 2: cambios inesperados en la casa dilatan su regreso

El reality show se prepara para su segunda temporada con algunos contratiempos por la cantidad de refacciones en la casa.

El Hotel de los Famosos tiene todo casi listo para empezar el rodaje. En estas últimas semanas, se llevaron adelante varias tareas de refacción en la casa ubicada en Cañuelas para ampliarla aún más, motivo por el que se tardará más en el regreso a la pantalla de El Trece.

El reality show que fue un éxito en su primera temporada, tendrá su segunda con todos los participantes confirmados. Se trata de Charlotte Caniggia, Emiliano Rella, Alejo Ortíz, Delfina Gérez Bosco, Florencia Moyano, el hermano de Jimena Barón, Federico Barón, Abigail Pereyra y Bautista Aráneo.

A pesar de tener bastante avanzado todo en cuanto a la producción del programa, las refacciones de la casa dilatan la puesta en marcha del rodaje y por consiguiente, su proyección en El Trece. En este contexto, otro reality show exitoso se asoma para comenzar primero: Gran Hermano, por Telefe.

La dupla de conducción conformada por Leandro "El Chino" Leunis y Pampita seguirá al frente del ciclo y según se filtró, habrá más pruebas que las que hubo en la edición pasada, que tuvo como ganador a Alex Caniggia por sobre Martín Salwe. De esta manera, se estará expectante a ver cómo batallan tanto El Hotel de los Famosos como Gran Hermano, ya que ambos programas se emitirán en simultáneo.

El drama de Martín Salwe tras el final de El Hotel de los Famosos

Martín Salwe hizo un profundo descargo en su visita a Socios del Espectáculo, programa emitido por El Trece. El locutor se refirió a cómo le afectó su participación en El Hotel de los Famosos, reality en el que fue muy cuestionado por las redes sociales por hacerle bullying a Locho Loccisano y otros concursantes.

"Quedó como la consecuencia con el tema de las redes sociales", señaló Salwe, que perdió la final ante Alexander Caniggia. Y agregó: "Twitter no abro ya porque creo que es una fuente de odio importante. Hace poco me tomé el tiempo de entrar a cada comentario para ver si había algo positivo, todo negativo encontré".

En tanto, la panelista Mariana Brey le recordó a Martín que luego de que terminara el reality sintió "miedo a no volver a trabajar" como consecuencia de las críticas. "Volví a respirar un poquito porque tenía el miedo posta", ratificó el ex locutor de ShowMatch, quien se mostró afligido por la situación que al día de hoy le afecta en lo profesional.

Luego, el joven de 25 años contó que se mostró sorprendido cuando le ofrecieron trabajar en una obra teatral: "Cuando me llamaron me quedé, no te digo que lloré, pero me agarró una cosa en el pecho". Brey se dio cuenta de que Salwe comenzó a lagrimear y le marcó: "Te estás angustiando". Y este reaccionó: "Me acordé de la situación, me llamó y dije 'menos mal' porque yo creo que se sale de las cosas haciendo, pero a veces para hacer tiene que aparecer la oportunidad o el laburo".