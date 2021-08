El horror de Cristina Pérez porque Tolosa Paz habló de sexo

La periodista macrista Cristina Pérez atacó a la precandidata a diputada por el Frente de Todos Victoria Tolosa Paz.

La periodista macrista Cristina Pérez no dudó en mostrar su insólita indignación con la precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos Victoria Tolosa Paz. a raíz de su comentario sobre el peronismo y el sexo, y mencionar la palabra "garchar". "No sienten ni vergüenza", sentenció, con fingido espanto

"Su intento desesperado por empatizar con los jóvenes sólo mostró la superficialidad con que los considera. Para identificarse con ellos, la candidata kirchnerista en la provincia de Buenos Aires, donde la pobreza supera el 50%, hizo campaña con algo en lo que hasta ahora, que sepamos, el Estado no tiene injerencia: el sexo”, sostuvo, con rabia la periodista macrista en su editorial.

Y sentenció: “‘Vótennos porque nos gusta garchar como a ustedes’, sería el postulado electoral con el que buscó insuflar pertenencia”. Chicanera, Pérez observó el recorte de la entrevista en la que Tolosa Paz habla de temas sexuales y opinó que la precandidata "no tiene otra cosa que ofrecer". “Si no es por una alarmante escasez de ideas o una insultante frivolidad, en su búsqueda discursiva, se esconde una inquietante admisión: si tienen que apelar al goce sexual, quizás no tiene mucho más que ofrecer ni tampoco mucho que celebrar”, replicó.

Además, para Cristina Pérez, la precandidata del Frente de Todos debería pedir perdón por sus palabras: "Pero no sienten ni vergüenza. Y eso no se inventa, porque en definitiva el lenguaje también habla con lo que calla”. “La historia política argentina no está exenta de los cotilleos sobre las alcobas o de las licencias sensuales del poder. Pero si esta frase la decía un hombre, lo tildaban mínimamente de ‘machirulo’. En la voracidad por cazar un voto, Victoria Tolosa Paz no tuvo pudor. Su ejercicio de empatía fue hablar de garchar”, cerró, indignada.

El enojo de Leopoldo Moreau por la frase de Tolosa Paz: "Excluyó a los radicales"

El diputado nacional Leopoldo Moreau habló sobre los dichos de Victoria Tolosa Paz, en los que aseguró que "en el peronismo siempre se garchó". En diálogo con El Destape Radio, Moreau hizo referencia a las declaraciones de Tolosa Paz que se volvieron virales y admitió que está muy enojado con la precandidata a diputada del Frente de Todos.

"Yo estoy muy enojado con Tolosa Paz", afirmó Moreau con vehemencia. Roberto Navarro le consultó el por qué de su enojo, a lo que el diputado respondió: "Excluyó a los radicales. Yo tengo cinco hijos, Roberto".

Entre risas, Moreau sostuvo que Tolosa Paz "miró con un solo ojo al movimiento nacional y popular", al decir que solamente en el peronismo se disfruta de la sexualidad. Al mismo tiempo, el diputado reconoció que en esta campaña previa a las elecciones PASO, desde la oposición-y con ayuda de los medios de comunicación- deciden corren el eje del debate político.