El histórico panelista de Bendita que reveló lo peor de Abel Pintos: "Ridículo"

El cantante fue duramente criticado por un miembro de Bendita. Abel Pintos es jurado de Got Talent Argentina y ha recibido fuertes comentarios por su trabajo en el show.

Abel Pintos es uno de los exponentes más populares de la nueva era del folklore y en los últimos años hubo un crecimiento en la masividad de su público. De esa manera, el intérprete de hits como La Llave y De Solo Vivir fue considerado para ambiociosos proyectos televisivos como Got Talent Argentina en Telefe, donde se desempeña como jurado. A pesar de que obtuvo muchas opiniones positivas sobre su aporte al programa, Pintos recibió algunas críticas respecto de su accionar en el reality show.

El equipo de Bendita opinó sobre la performance de un participante en el ciclo conducido por Lizy Tagliani y tuvieron diferentes puntos de vista al respecto. El joven hizo una danza libre con el Himno Nacional Argentino de fondo y el jurado decidió apretar el botón dorado y así lo mandaron de manera directa a la semifinal.

"Yo banco a los Facundo de la vida que se permiten una coreografía libre que le salió del alma, acompañando a la canción patria ¿Por qué no? Te puede gustar o no, pero no siento que le haya faltado el respeto", sostuvo por su parte el conductor Beto Casella. Al mismo tiempo, el panelista Horacio Pagani quiso opinar sobre el rol de Pintos en el jurado de Got Talent Argentina y fue lapidario con su descargo: "A mí él me parecía un muchacho serio, pero ahí hace un papel ridículo".

La crítica de La Negra Vernaci a Abel Pintos

Elizabeth Vernaci opinó sobre el estreno de Got Talent Argentina, donde Pintos comparte el jurado con Florencia Peña, La Joaqui y Emir Abdul, y fue contundente en su punto de vista. "Flor Peña es lo más, está bárbara. Me gusta mucho La Joaqui, no sé si como jurado pero ella me encanta.Abel Pintos no me gustó y el otro (Emir Abdul) tampoco. Para mí el programa son Flor Peña y Lizy. Y La Joaqui que la amo pero me da como que no tenía mucho para decir", comenzó la multipremiada locutora. Y cerró: "Abel Pintos estaba así (se echó en su silla). ¡Abel Pito! Sentate bien la puta que te parió, qué te hacés el canchero. Es gente que va con la mejor intención. Es un programa para pasarla bien un domingo a la noche y no irte a la cama odiando al mundo. Está perfecto".

El anuncio de Abel Pintos en sus redes sociales

El músico dará un recital en el Estadio Vélez Sarsfield en noviembre y hace pocos días se mostró feliz al dar una noticia al respecto en una de sus historias de Instagram. "Siempre se puede ser un poquito más manija, por eso les digo que dentro de 24 horas exactamente ya van a poder conseguir sus entradas para la segunda función en Vélez", soltó e informó que el 17 y el 18 de noviembre verá a su público en el mencionado estadio.