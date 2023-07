El hermano de Natacha Jaitt se calentó con Mariana Fabbiani: "Que se preparen"

Ulises Jaitt amenazó a los panelistas de programa conducido por Mariana Fabbiani en América TV. El ciclo mostró al aire los chats de WhatsApp que tuvo la mediática antes de su muerte.

En las últimas horas llegaron a los medios los chats que tuvo Natacha Jaitt en las horas previas a su muerte. Las conversaciones aparecieron luego de que los peritos informáticos de Gendarmería en el marco de la investigación de su muerte. Los chats fueron compartidos en El Diario de Mariana y Ulises Jaitt explotó contra la conductora y panelistas del ciclo.

El periodista se enojo porque desde el programa de Mariana Fabbiani en América TV no lo consultaron antes de tratar el tema al aire. "Que se preparen y 'limpien' todo porque voy a ir por ellos, los que hablaron mal de mi hermana me voy a encargar de averiguar cosas", amenazó.

Rigoni es el hombre apuntado por el hermano la mediático como el responsable de la muerte de su hermana. “Gonzalo Rigoni es el asesino, el protegido por la justicia. Le puso droga en la copa, con eso la desmayó y en estado de inconsciencia le puso más droga en las fosas nasales hasta matarla”, expresó Ulises en la última emisión de su programa de radio.

De hecho, el pasado martes reclamó, a través de Twitter, a la Justicia por la demora en en los peritajes a la tableta de Jaitt. "Un mes pasó del análisis de la información de la tablet de Natacha y todavía la justicia no entrega ningún informe. ¿Cuánto tiempo más necesitan? ¿Que estarán haciendo ?", se preguntó.

Pero el periodista nunca se esperó que parte del contenido del dispositivo iba a llegar a la pantalla de América. Tras ver los charts, el joven se enfureció y fue invitado a A La Tarde, el ciclo que le sigue a DDM en la señal. "No está bueno que hayan hecho el tema. Natacha no está para defenderse y ni siquiera yo estuve ahí como representante de la familia", afirmó, en diálogo con Karina Mazzocco.

"No está bien lo que hicieron, ni siquiera me han consultado si yo estaba de acuerdo en que se muestre cuestiones de su salud. La verdad es que no se manejaron bien", remarcó y reiteró: "Vuelvo a repetir. Los que han atacado a Natacha, tuvieron comentarios misóginos, y otros que han jugado con algo delicado con mi vida, que estén limpio porque voy a sacar todo a la luz".

"Me voy a poner a trabajar en los panelistas de El Diario de Mañana", subrayó y aclaró: "Sobre los que se han metido conmigo, no. Los que no, no". Luego, cerró con una fuerte advertencia: "Los que se metieron conmigo, que vayan limpiando todos".

En otro fragmento de la charla, Rigoni le pide cigarrillos, a lo que ella responde que estaba en camino a una estación de servicio. Además, en una charla con un periodista deportivo, poco antes de morir, dijo, según informó Martin Candalft en Diario de Mariana: "Mi salud está muy endeble, mi físico también. No estoy bien para nada. Mi hilo pende de un hilo".

Por otra parte, según se reveló, en la tablet se encontraron 56 gigas de información y no fueron borrados videos ni fotos. Durante la pericia, la Justicia encontró casi 68 mil fotos y dos mil videos, por lo que las diligencias se demorarán.