El grito que enloqueció a Julieta Poggio en Gran Hermano: "Lo escucharon"

Un grito desde afuera de la casa de Gran Hermano movilizó a varios participantes. Julieta Poggio reaccionó de manera tajante y el ambiente se puso muy tenso. Qué fue lo que gritaron.

El día a día en Gran Hermano está cada vez más complicado. En la madrugada del pasado sábado 7 de enero, una fanática lanzó un fuerte grito desde afuera de la casa y Julieta Poggio enloqueció rápidamente tras el mensaje.

Todo sucedió mientras los concursantes se encontraban en el patio de la casa. "Coti vuelve", gritó una mujer. Y luego, Julieta reaccionó con un gesto muy particular: hizo de cuenta de que se daba un tiro con un arma de fuego en la cabeza. Camila, que estaba cerca, preguntó: "¿Escucharon lo mismo que yo? ¿Estamos todos de acuerdo con lo que acabamos de escuchar?".

"No lo digas, Camila", le pidió la actriz a Camila, con el objetivo de evitar que se propague el mensaje de que Coti podría volver a Gran Hermano. Y finalmente, la producción del programa terminó poniendo música para tratar de que se dejen de escuchar comentarios procedentes de las afueras de la casa.

Julieta Poggio quedó impactada con el grito que llegó fuera de la casa de Gran Hermano.

Luego de la fuerte escena, Julieta ingresó a la cocina y le comentó a Romina que le molestó el cántico de Nacho: "Empezó a cantar 'volveremos, volveremos' y le dije 'pará, Nacho'. Y me dijo '¿qué te pasa?' Y ahora no nos hablamos más". La exdiputada analizó la situación y le manifestó: "Acordate, yo no me equivoco... lo hace como para hacerte explotar. Yo me di cuenta".

Julieta engañó a Gran Hermano y podría ser sancionada

Salió a la luz que Julieta Poggio le mintió a la producción de Gran Hermano y muchos de los televidentes se preguntan si podría ser sancionada pronto, justo a días de su cumpleaños y con una gala de eliminación por delante.

Resulta que "Disney", apodo que le pusieron dentro de la casa, le había pedido a Gran Hermano que le organizaran una fiesta de cumpleaños con pileta, música y espuma, ya que sueño frustrado desde siempre era hacer una pool party.

"Cumplo el 9 de enero, eso significa que nunca hay gente para mi cumpleaños porque están todos de vacaciones, es muy frustrante. Siempre tuve la ilusión de hacer una pool party, pero nunca tengo invitados, ni tampoco pileta", le dijo la joven a Big Brother en el confesionario.

El dueño de la casa aceptó su petición, pero con una condición: le puso una misión secreta que tenía que cumplir si quería su tan deseada pool party. Mientras Julieta intenta concretar este pedido, los fanáticos del reality hicieron una investigación en las redes sociales y descubrieron que la joven había mentido, ya que hay fotos de su cumpleaños número 20, en el que aparece con sus amigos y su novio, festejando en una casa con pileta.

Las fotos se viralizaron y muchos seguidores del programa se molestaron con su mentira. "La amo... Pero ya tuvo su fiesta pool party.... ¿Por qué nos mintió?”, se preguntó una usuaria de Twitter. "Que se olvide, ya tuvo su pool party", se quejó otra seguidora. Hasta ahora, su fiesta de cumpleaños sigue en pie y aún no se habló de ninguna sanción.