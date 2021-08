El gravísimo accidente de Mariano Martínez: "Me pisó un colectivo"

El actor contó un traumático momento que vivió en su niñez y que cambió su vida para siempre. Mariano Martínez estremeció a todo su público con su relato.

Mariano Martínez reveló en una reciente entrevista un dramático episodio que vivió en su niñez, cuando sufrió un accidente de tránsito. El actor contó que debió estuvo imposibilitado de caminar durante tres años y develó detalles sobre el difícil tratamiento que debió atravesar. Ante una pregunta de una periodista sobre las críticas en redes, el ahora cantante hizo hincapié en que las aristas importantes de la vida pasan por otro lado.

“A mí me pisó un colectivo a los nueve años, cuando venía por la vereda con unos amigos, y me dejó tres años en cama. Casi pierdo la pierna izquierda que me la salvaron en el hospital Garrahan. Me agarró gangrena”, comenzó su descargo la estrella de Alma Pirata, en diálogo con LAM, y siguió: “Volví a caminar a los 12 años y me decían que no iba a crecer igual. Además, me hacían bullying de chiquito y me decían ‘pierna de palo’ o que me la había comido un cocodrilo. En una edad en la que uno se está desarrollando”.

Luego, Martínez hizo alusión a cómo las burlas que sufrió en su niñez y preadolescencia forjaron en él una personalidad sólida, que puede hacer frente a comentarios detractores como los que recibe en las redes sin problemas. “Yo realmente lo sufrí muchísimo. Eso me fue curtiendo, después fui saliendo adelante, me fui formando y tratando de mejorar, sabiendo que lo importante es ser buena persona y estar centrado en uno y mejorar uno”, relató el actor y luego aconsejó a los televidentes sobre la importancia de no dejar que la opinión social paralice sus sueños: “Mandate a hacer lo que te gusta si realmente te gusta. No pienses en el qué dirán, porque tu vida es tuya y de nadie más que tuya”.

El discurso de Mariano Martínez en su previa de Showmatch

En su paso por la pista de Showmatch, cuando acompañó a Luciana Salazar y a Jorgito Moliniers en la salsa de a tres, Mariano Martínez hizo alusión a los videos que comparte en sus perfiles cibernéticos. “Las redes son un divertimento, lo hago para distraerme, lo hago con mis hijos y también lo hago solo, pero desde que empecé a hacer Tik Tok me empezaron a dar, y me pegan mucho, pero bueno”, lanzó y continuó: “Hoy, más que nunca, estoy convencido de que estamos de paso; es un paso la vida, no es para ponerse sentimental ni melancólico, pero es una realidad que estamos de paso.”.

“De repente, te podés encontrar en una cama o a punto de partir no habiendo disfrutado y te lo vas a reprochar. Lo hago para distraerme, con mis hijos o solo. Es una búsqueda introspectiva que yo vengo haciendo, de poder ser estable y seguro de uno mismo sin importar el qué dirán”, concluyó.