El giro inesperado de Marcelo Tinelli que pone en aprietos a Adrián Suar: "Quiero volver"

Marcelo Tinelli reveló un impensado proyecto en medio de su llegada a América TV. El testimonio del conductor que alerta a Adrián Suar en El Trece.

Marcelo Tinelli reveló un dato inesperado con respecto a uno de sus tantos proyectos en América TV. El conductor que pondrá en marcha la vuelta de Bailando por un sueño y se convirtió en el gerente artístico del canal estará en una faceta distinta a la que se acostumbró a lo largo de su carrera como protagonista de una serie. Esta situación pone nervioso a Adrián Suar, ya que El Trece era el canal líder en ficciones con Polka y ahora tendrá que batallar con lo que idee "El Cabezón".

La llegada de Tinelli a América TV fue con varios proyectos: el regreso de Bailando por un sueño bajo su conducción, contrató a Mariana Fabbiani y ahora está tomando clases de teatro para volcarse al mundo de la actuación nada menos que con Luciano Castro. "La estamos trabajando con Luciano y Mario Segade guionista. La dirigiría Daniel Barone. Quiero volver a hacer ficción y por primera vez, actuar", lanzó Tinelli en diálogo con la Revista Gente.

El exconductor de Canta Conmigo Ahora por El Trece está tomando clases de teatro con Liliana Popovich, quien fue coach del actor y director Julio Chávez y actuó en la famosa pelicula El Clan. Sobre el proyecto de ficción en el que está trabajando, detalló: "Es una comedia romántica negra de ocho capítulos sobre dos tipos separados, uno de 60 y uno de 50. Se armó un lindo equipo. Es una ideíta que también preparamos para Amazon. Venimos aprobando los libros".

En este contexto, Luciano Castro también rompió el silencio sobre este tema y aseguró que no es un proyecto para América TV. "No me corresponde a mí porque soy invitado. Tendría que hablar Marcelo. Todo lo que sé no te puedo decir nada pero que existe el trabajo articulado con Tinelli. Puede hacer lo que quiere, si se estudia, se capacita y se forma como lo está haciendo, lo puede hacer. Esa es la idea que tiene. No se va poner como actor si no está preparado. No quiere hacer comedia y ahí está la sorpresa", expresó en diálogo con Socios del Espectáculo.

Cambios en América: Tinelli definió que pasará con Intrusos

La llegada de Marcelo Tinelli a la gerencia artística de América TV revolucionó la señal. El empresario, además de conducir Showmatch y la nueva edición del Bailando, comenzó a definir la renovación de la programación. De hecho, ya despidió a Nicolas Magaldi y tomó una drástica decisión respecto a Intrusos.

El ciclo de espectáculos, que actualmente es conducido por Flor de la V, tiene más de dos décadas en la pantalla del Grupo América y es considerado el "dueño" del mediodía. Sin embargo, Tinelli tiene otros planes para el futuro de la grilla de América y el histórico ciclo creado por Jorge Rial sería uno de los afectados.

Tras la llegadas de Mariana Fabbiani y Mirtha Legrand, quedó claro que el expresidente de San Lorenzo tiene la última palabra al momento de elegir quienes tendrán un espacio y el programa liderado por Flor de la V tiene su lugar asegurado. Aunque sufrirá algunas modificaciones.

Ángel De Brito confirmó en un posteo en sus historias de Instagram que Intrusos volverá a cambiar de horario. De acuerdo a la información del conductor de LAM, el ciclo de chimentos estará al aire más temprano, a continuación de Desayuno Americano.