El fulminante comentario de Mariana Brey sobre Nicole Neumann: "Me preocupa"

Nicole Neumann y el piloto automovilístico Manuel Urcera están en pareja desde hace varios meses. Todos los domingos, Nicole y sus tres hijas que comparte con su expareja Fabián Cubero (Sienna, Indiana y Allegra), van a verlo competir el autódromo. Mientras conversaban en Socios del Espectáculo (Telefe) sobre esto, la panelista Mariana Brey lanzó un picante comentario sobre Nicole.

Durante estas últimas semanas, Nicole y Urcera fueron protagonistas de varios rumores de separación. Incluso se decía que él la había engañado y que estaban pasando por un momento de crisis. Sin embargo, ahora se los ve ensamblados como familia y las nenas parecerían acompañarlo a todos lados. “Todos los fines de semana las lleva al autódromo. Sí, son divinas las nenas, pero tienen una cara de embole las pibas… ¿No están emboladas?”, expresó el periodista Rodrigo Lussich mientras mostraban las imágenes del evento en pantalla.

En las fotos, se puede ver a Nicole abrazando a sus dos hijas, que aparecen sentadas en una tribuna con un notorio gesto de aburrimiento. Mientras discutían esto en el programa, Brey aprovechó para lanzar un comentario de desaprobación sobre el look de Neumann. “Todos los fines de semana en el autódromo. Es la única salida que les hace Urcera. Es todos los domingos”, destacó Lussich. “Por la edad que tienen podrían decir no quiero ir… Sin embargo están ahí bancando a Manuel”, opinó Karina Iavícoli. Mariana Brey interrumpió el debate y señaló algo que le llamó mucho la atención sobre la modelo: “Me preocupa la producción de Nicole para ir al autódromo, porque ahí se va así nomás los fines de semana. Se va en zapatillas y jeans…”, expresó.

Para esta ocasión, Neumann se vistió con una camiseta color crudo, una pollera blanca tiro alto y unas botas con taco bastante formales. Horas más tarde, publicó algunas fotos en su cuenta de Instagram y recibió todo tipo de comentarios por parte de sus seguidores. “Pobres pibas, qué embole. Es un plan del novio y ella que quiere seguir al novio. No es un plan de ellas y de ellas con su madre”, expresó una internauta. “Qué planazo para un domingo”, comentó otra usuaria en un tono irónico, mientras otra seguidora escribió: “Nicole nunca obligaría a las chicas a ir, es muy buena madre”.

Los rumores de embarazo de Nicole Neumann

Semanas atrás, Neumann se desmayó en la filmación de Los 8 Escalones del Millón, el programa conducido por Guido Kaczka en el que ella trabaja como panelista. Esto intensificó todavía más los rumores de embarazo, que comenzaron después de las versiones que aseguraban que Nicole visitó una clínica de fertilización con Urcera para iniciar un tratamiento.

Nicole intentó no dar demasiadas declaraciones al respecto y, hasta el día de hoy, se mantiene bastante reservada sobre el tema. “Se dicen muchas cosas. Ya lo dijeron antes también, pero por ahora no tengo nada para decir. Tenemos la familia bastante fusionada y ensamblada pero se habla de agrandar en algún momento. Llegado el tiempo, si es un deseo y una necesidad. ¿Por qué no hacerlo?”, le dijo a la periodista Susana Roccasalvo.

Carmen Barbieri también interrogó a Neumann sobre este tema. Una vez más, la modelo no negó la situación y dejó lugar a muchas especulaciones. “Ayer le pregunté si estaba embarazada. Tuvo una descompensación, fiebre, le tuvieron que poner suero y todo. Me dijo ‘¡Nooo!’ y se rió. Pero ella quiere, se sonríe… Todos queremos”, relató.