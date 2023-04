El fuerte rechazo del jurado de Masterchef con una participante: "Es incomible"

Una participante de Masterchef recibió una durísima crítica a su preparación y tendrá que jugarse todo en la gala de eliminación del domingo.

El jurado de Masterchef se mostró completamente inflexible y duro con la preparación de una de las participantes del popular certamen gastronómico de Telefe y dejaron en claro que no estaban nada conformes con su labor del día. "Es incomible", destrozó Donato de Santis a lo que había hecho Daniela en el jueves de última chance.

Los participantes que tuvieron una floja semana en Masterchef tenían la oportunidad el jueves de salvarse de la gala de eliminación del próximo domingo y quien pudo aprovecharla fue Juan Francisco. El desafío que se les presentó a los cocineros amateur fue el de preparar la mejor hamburguesa posible, sin la complicación de una caja misteriosa y con el beneficio de tener el mercado a disposición, acompañada de una guarnición.

Mientras el guardavidas de San Bernardo optó por un blend de roast beef y entraña, quien no tuvo una buena noche en las hornallas más famosas del papis fue Daniela, y el jurado se lo hizo saber con dureza. Es que la participante quiso sorprender a Betular, Martitegui y De Santis con una ambiciosa hamburguesa de langostinos y unas papas a la provenzal.

"¿Esto es (nada más)?", preguntó filoso Damián Betular cuando Daniela presentó su preparación ante el jurado. La participante buscó justificarse aclarando que se había quedado sin langostinos, por lo que había tenido que agregar "un poco de papa". Con cara de asco, Martitegui fue el primero en dar su veredicto: "Daniela, el langostino parece crudo, nunca se terminó de unir. Parece como un tartar de langostinos metido adentro de un puré. No me gusta".

"No hay nada bien en esta hamburguesa. Ni la guarnición, ni el pan, ni la hamburguesa. Nada", coincidió Betular, durísimo. Para cerrar con las devoluciones, Donato de Santis la aniquiló: "Daniela, la hamburguesa es incomible. No es que sea fea pero literalmente no se puede comer". "En este caso, el sabor no es puntualmente el problema sino que, por ahí, hay una expectativa de cómo tiene que ser una hamburguesa. Y eso no está tan logrado", concluyó la participante a modo de mea culpa.

Preocupación en Telefe por lo que pasa en Masterchef

En Telefe se viven momentos de absoluta preocupación. Las autoridades del canal de las tres pelotitas se encuentran alarmados por lo que sucede en MasterChef, el reality de cocina por el que apostó de manera fuerte para el primer semestre del 2023.

De acuerdo a lo que se conoció en los últimos días, durante la jornada del pasado martes 25 de abril, el programa conducido por Wanda Nara logró ser lo más visto del día: alcanzó los 13,2 puntos del rating. Sin embargo, pese al triunfo, el ciclo de Guido Kaczka estuvo muy cerca de igualarlo: Los 8 escalones (El Trece) hizo 11,3 puntos.

Frente a este panorama, y según trascendió, los directivos de Telefe no están del todo conformes con los puntos alcanzados en el rating y evalúan hacer cambios en la estrategia para mejorar los números de cara a lo que viene.

Lo cierto es que la mejora del ciclo de Kaczka tiene que ver con las modificaciones que se hicieron en el formato: Los 8 Escalones empezó a transmitir algunos programas en vivo, también comenzó a sumar bandas musicales y hasta elevó el monto de los premios (de 1 millón pasó a 2 millones y luego 3 millones de pesos).