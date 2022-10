El fuerte desplante de Andy Kusnetzoff a Camila Homs: "Nada que moleste a la Selección"

La modelo habría sido desinvitada de PH, Podemos Hablar de manera abrupta. Luli Fernández contó todo sobre el supuesto conflicto entre Camila Homs y Andy Kusnetzoff.

Camila Homs se habría enojado con la producción del ciclo de Andy Kusnetzoff en Telefe, PH, Podemos Hablar. La panelista Luli Fernández dio detalles de la situación que la expareja del futbolista Rodrigo de Paul habría sufrido tras ser bajada del programa de un día para el otro.

"Dos situaciones puntuales se dieron en las últimas semanas alrededor de Camila Homs. En la señal ESPN estaba convocada y medio confirmada para hacer una participación en uno de los programas", comenzó con su información la panelista de Socios del Espectáculo. Y agregó: "Ya habían varias cuestiones del contrato arregladas y a último momento le dijeron ‘preferimos que no porque en concreto no queremos molestar a nadie’".

Fernández contó que Homs habría entendido que estas cosas suelen suceder en el ámbito televisivo y agregó: "Nosotros habíamos contado acá en Socios que ella iba a ser parte de PH como una de las invitadas y se enteraron unas horas antes de la grabación que Camila no iba a estar en el programa. Ella literal dijo ‘todavía no entiendo por qué me bajaron del programa’ y la frase que dijo Andy Kusnetzoff fue ‘no quiero hacer nada que moleste a Leo (Messi) o a la Selección".

Las declaraciones de Camila Homs sobre los rumores de ruptura entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

"Se está hablando de una posible separación. ¿Cómo lo tomás vos esto?", enunció el cornista de Socios del Espectáculo sobre los fuertes rumores de un desgaste en la relación de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel. "No tengo nada para decir. No me sorprende. No sé qué decirles, no sé si será verdad... Los medios inventan mucho. No me involucra, así que no opino de las cosas que no me involucran. Con su relación no tengo nada que ver", respondió con vehemencia la modelo e influencer. Además Camila Homs dejó en claro que guarda un cariño y aprecio por De Paul, ya que es al padre de sus hijos y pasó junto a él durante once años.

El notero del ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en El Trece fue incisivo con Homs y la embistió con un fuerte pregunta final: "Ponele que se separan, más allá de que vos estás muy bien con Charly (Benvenuto), ¿volverías a estar en una relación con Rodrigo?". Ella respondió con un gesto de incomodidad y soltó: "No sé. No, no, ¡pará! Es un montón lo que me estás preguntando. Eso no te lo puedo responder. Hoy no, estoy súper bien así".