El fuerte comentario de Carmen Barbieri que molestó a Fede Bal: "Se enojó"

La capocómica reveló el motivo del enojo de su hijo y cómo hizo para lograr hacer las paces con él.

Carmen Barbieri se sinceró sobre un enojo que su hijo tuvo con ella por las burlas de su madre por un aspecto de su estética. La conductora de televisión dejó en claro que su hijo tiene un carácter fuerte, al revelar que no le gustó nada el apodo que la vedette le puso cuando lo vio tras haber salido de la peluquería.

"Federico se enojó conmigo porque dije que su corte de pelo era como el de la película Tonto y Retonto. Me dijo ‘no me defiendas más, má", comenzó la presentadora de Mañanísima en una de las emisiones de su programa de TV y agregó: "Ahora se usa el flequillo así. Todo el mundo se lo corta así. Las chicas, los chicos, ¡todos! ".

"Ese corte se lo hice yo a Federico cuando salió la película Tonto y Retonto con Jim Carrey", soltó la exesposa de Santiago Bal, al recordar los años 90 y la infancia de su hijo. Luego quiso arreglar el chascarrillo que lanzó hacia su hizo y remató: "¿Qué me dijo? Nada. Se ríe porque dice que soy una charlatana. Pero, ¿no es Tonto y Retonto mi hijo? No, mi hijo es vivo y re vivo".

El descargo de Fede Bal tras haber dado positivo de coronavirus

El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal dio positivo de Covid hace algunas semanas y se expresó al respecto en sus redes sociales, donde dejó en claro que tomó una medida de precaución que lo previno de contagiar a varios miembros de El Trece. "Me hice un hisopado y tengo covid", emitió el joven.

"Lo iba a reemplazar a Darío Barassi en 100 Argentinos Dicen y, por precaución, sentí que lo mejor era que la producción me mandara a alguien para que me pueda hisopar, y me dio positivo", siguió Bal y cerró: "Así que cuídense. Yo me cuidé en la medida que pude. Vine de Mar del Plata, donde tuve unos eventos y actividades que tuve que hacer. Seguramente, me lo contagié por ahí”.

Por otro lado, el actor hizo referencia los dichos de su madre sobre su vida privada, que son moneda corriente ahora que Carmen tiene un programa de televisión diario. "La amo a mi mamá. ¿Qué puedo decir de ella? Tiene su programa, tiene su lengua", lanzó con sarcasmo Federico y así dejó entender que ya conoce a su madre y no intenta cambiarla.