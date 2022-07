El fastidio de los participantes de El Hotel de los Famosos contra El Trece: "Un bochorno"

El periodista Juan Etchegoyen reveló que todos los participantes de El Hotel de los Famosos están enojados con la producción de El Trece por los premios otorgados. Enterate de qué se trata.

Los participantes de El Hotel de los Famosos están furiosos con la producción de El Trece. Según se filtró en las últimas horas, el enojo tiene que ver con los premios otorgados a cada uno de ellos y el periodista Juan Etchegoyen brindó todos los detalles al respecto de la tensa situación.

Es sabido que el ganador de El Hotel de los Famosos ganará un total de 10 millones de pesos. Sin embargo, una posible remuneración a los demás participantes que lleguen a instancias finales se derrumbó totalmente, hecho que fue repudiado por los protagonistas del reality show.

"Está todo mal. Y cuando digo que está todo mal me refiero a que hay enojos. Algunos integrantes del programa están enojados porque el segundo no se lleva nada", explicó Juan Etchegoyen a través de Radio Mitre. El periodista habló con diferentes participantes y aseguró que no están del todo a gusto con la decisión de la producción.

"Lo que sostienen es: ¿vale lo mismo ser cuarto que ser segundo? ¿Es lo mismo salir segundo que salir último? Es entendible el enojo", agregó Etchegoyen. Al mismo tiempo, relató algunos testimonios que le manifestaron aunque sin dar nombres: "Papelón. Ni una bicicleta nos dan, nada. Un bochorno. Es una locura".

Como consecuencia de la decisión de El Trece es que salieron al cruce a través de charlas con el periodista de Radio Mitre. "El ganador se lleva 10 millones de pesos y para el segundo, tercero y cuarto sobre todo que son los finalistas, no hay absolutamente nada", cerró.

El Hotel de los Famosos 2: se filtró la lista de artistas convocados

A poco de conocerse el primer ganador de El Hotel de los Famosos, la producción de El Trece ya comenzó a preparar la segunda entrega del reality show, incluso se conocieron los posibles participantes. El programa resultó todo un éxito para el primer time nocturno del canal, motivo por el que, luego de dejar descansar un poco el formato, ya se confirmó que habrá una segunda temporada.

En la próxima semana finalizará la primera temporada de El Hotel, y los participantes que llegaron a la instancia de semifinales son Locho Loccisano, Alex Caniggia, Martín Salwe y Lissa Vera. Sin embargo, recientemente se filtró la lista con los posibles convocados por el canal para formar parte de la segunda entrega.

Según reveló el portal Mundo espectáculo, algunos de los famosos convocados son: Ivana Nadal, Mariana Genesio Peña, La Chabona, Naiara Awada, Adriana Aguirre, Marixa Balli, Flor Marcasoli, Roberto Piazza, Chapu Martínez, Diego Meaglio, Matías Defederico, Ulises Jaitt, Ricardo García, Julieta Fazzari, Camila Salazar y el exfutbolista de River, el Burrito Ortega.

Los artistas convocados pertenecen al mundo de las redes sociales, la televisión, la música y el deporte, tal como sucede en esta temporada. Asimismo, también se confirmó que los conductores volverán a ser Carolina "Pampita" Ardohain y "El Chino" Leunis.