El famoso cantante argentino que se sumaría a MasterChef Celebrity

Uno de los autores de éxitos radiales más escuchados se suma al reality gastronómico MasterChef Celebrity 3 con una participación especial.

Pese a la notable baja de rating entre temporada y temporada, MasterChef Celebrity 3 sigue firme en el primer puesto de los programas con más rating de Argentina. Recientemente, se filtró una esperadísima participación especial de un exitoso cantante popular que logró decenas de éxitos radiales. ¿De quién se trata?

Según reveló La Pavada, de diario Crónica, Diego Torres tendrá una participación especial en el programa conducido por Santiago del Moro. El intérprete de hits como Color esperanza, Que no me pierda y Maldita Luna será parte del exitoso reality gastronómico, con un desafío muy divertido que involucrará a los participantes.

Luego de anunciar su separación de Débora Bello, el artista regresa a Argentina para promocionar sus shows en el Gran Rex y lo hará en MasterChef Celebrity 3. La información del medio consigna que Diego Torres grabará su aparición en las cocinas del certamen la semana que viene y allí hará un juego con los participantes, con adivinanzas acerca de sus canciones. Dado que las grabaciones del reality de Telefe van adelantadas, la emisión donde saldrá el actor y cantante recién se podrá ver a mediados de febrero.

Cómo será el desafío del miércoles 2 de febrero en MasterChef

Los famosos tendrán que cocinar un plato libre. Quienes estarán está noche son: Denise Dumas, Malena Guinzburg, Paulo Kablan, Catherine Fulop, Tomás Fonzi y Joaquín Levinton. Al parecer hoy es la gran noche de la esposa de Campi. La conductora poco a poco se está amigando con la cocina y cada vez sorprende más al jurado.

La fuerte amenaza de Ernestina Pais a Malena Guinzburg en MasterChef: "Voy a contar todo"

Desde que Malena Guinzburg y Ernestina Pais ingresaron a MasterChef Celebrity a mitad de la competencia, ambas artistas demostraron que darán todo con tal de permanecer dentro del programa. Tanto así que incluso no tienen miedo de sacar sus ases bajo la manga y amenazar a sus compañeros con cuestiones del pasado que vivieron por trabajar en conjunto.

En una velada signada por la confianza mutua y la necesidad de poner los cinco sentidos en alerta, ya que los participantes tenían que pasar de a duplas al mercado pero aquel que agarrara los ingredientes tenía que tener los ojos vendados, mientras que el que miraba tenía las manos atadas y no podía meter nada al canasto, los concursantes demostraron que no tenían miedo de darlo todo en la competencia. Así fue como, en medio de una resolución por parte de Guinzburg, Pais no dudó en lanzarse con una fuerte advertencia.

Como Malena Guinzburg fue la ganadora de la medalla de plata la semana pasada, en la jornada del martes primero de febrero tenía un gran beneficio a su favor: elegir las duplas que pasarían en conjunto al mercado y seleccionar el orden en que realizarían su “compra”. Así fue como la hija de Jorge Guinzburg unió a Denise Dumas y Ernestina como una dupla, ya que "combinó la torpeza de ambas". Por su puesto que esta decisión no molestó a ninguna de las dos, pero cuando llegó el momento de determinar el orden en que los equipos pasarían al mercado, la ex panelista de América decidió jugar su carta más pesada.

Malena había determinado que ella, junto a Juariu, serían las primeras en pasar así podían elegir la proteína con ventaja sobre los demás. Así fue como, cuando la humorista estuvo a punto de colocar a Pais y Dumas en último puesto, Ernestina amenazó con contar revelar una actitud de su compañera cuando compartieron otro espacio de trabajo. "Malena, voy a contar todo lo que nos hacías cuando eras mi productora", lanzó.