El exorbitante sueldo de Alex Caniggia en Polémica en el Bar que provocó las quejas de sus compañeros

Salió a la luz la altísima suma que cobra el exparticipante de MasterChef Celebrity en el programa que conduce Mariano Iúdica en el canal América TV.

Alexander "Alex" Caniggia suele ser noticia cada tanto por su participación en el programa Polémica en el Bar, por América TV. Ahora, lo será más aún después de que hayan revelado públicamente que el salario que cobra por participar muy poco tiempo en el ciclo que conduce Mariano Iúdica es de 400 mil pesos por mes.

Así lo comunicó Sebastián Perelló Aciar, "Pampito", el panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine). El periodista agregó que supuestamente los compañeros del exparticipante de MasterChef Celebrity 2 (Telefe) se molestaron cuando se enteraron de lo que percibe "por ir tres veces por semana" al piso del canal para el producto que generalmente comparte además con Gastón Recondo, Flavio Azzaro, Samuel "Chiche" Gelblung y Gladys "La Bomba Tucumana".

En el programa que lidera Carmen Barbieri de lunes a viernes a las 10.30, "Pampito" detalló además que "todos los compañeros están comentando la cifra porque es una cifra extraordinaria para la televisión de hoy".

Sorprendida con el acuerdo económico del hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul "Pájaro" Caniggia, la conductora expresó: "Es feo que se enteren de lo que gana uno... No hay que contar, ahí está la pica. Está mal porque ahí viene el odio y no lo quieren".

Alex Caniggia vs. Chiche Gelblung en Polémica en el Bar

En el ciclo de América TV, el hermano de Charlotte se cruzó con el histórico presentador de 77 años en las últimas semanas por dos situaciones. La primera de ellas fue con relación al coronavirus, cuando el joven influencer aseguró al aire que no quería inocularse contra la enfermedad de la pandemia: “Yo no me vacuno igual, no me voy a vacunar. Para mí las vacunas tienen soda o algo...”.

Entonces, la estrella de la televisión y de la radio le dijo que "hay que cuidarse con eso, es un mal mensaje... Cada uno igual tiene la libertad de hacer de su cuerpo lo que quiere, pero no podés hacer popular un mensaje antivacunas”, aunque Iúdica salió a defender a Alexander para cerrar el tema: “Pero él no dijo ‘no se vacunen’, dijo ‘yo no me vacuno’”.

Por último, con respecto al supuesto embarazo de la primera dama Fabiola Yáñez, Caniggia se refirió de manera despectiva al presidente Alberto Fernández cuando expresó "ah, mirá. No lo veo cog... a ´Don Alberto´”.

Entonces, Gelblung les respondió de manera tajante tajante tanto a él como a Iúdica: "Yo te dije que era un error contratarlo, te lo dije de entrada que era un error. Yo lo conozco de bebé, y era un error traerlo".