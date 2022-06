El exabrupto de Ricardo Montaner al aire: "Es una mierda"

El cantante se enojó al aire ante la decisión de un participante que lo dejó fuera de su equipo.

Ricardo Montaner tuvo un fuerte exabrupto al aire de La Voz Argentina y se le escapó un fuerte insulto. Luego de recibir importantes halagos por parte de un participante, el cantante no obtuvo la respuesta que esperaba y no pudo ocultar su indignación. La fuerte declaración sorprendió a los demás jurados.

Todo sucedió durante la presentación de Alfredo Oviedo, un joven venezolano de 24 años que hace 4 está radicado en Argentina. El intérprete cantó dos canciones unidas por su propia guitarra y cautivó a gran parte del jurado con su carisma y gran afinación. Tanto Montaner como La Sole y Mau y Ricky se dieron vuelta e invitaron al cantante a formar parte de su equipo, pero a la hora de tomar la decisión hubo mucha tensión.

Luego de agradecer a cada jurado por sus palabras y contar su historia personal, Alfredo aseguró que le tocaba anunciar una decisión muy difícil. Tras meditarlo unos segundo, el cantante le dedicó unas palabras muy sentidas a Ricardo Montaner: reconoció que "tenía una gran trayectoria" y que era "un gran representante de Venezuela y Argentina", pero había un "sin embargo". De este modo, el joven generó suspenso, ya que aseguró que no iría con el intérprete de Bésame.

"El sin embargo es una mierda, es una mierda", aseguró Ricardo Montaner muy enojado por la determinación del concursante. Pese a la bronca del cantante, el resto del jurado celebró la decisión ya que eso les suponía una oportunidad a ellos. Finalmente, Alfredo se decidió por el equipo Mau y Ricky.

Ricardo Montaner enfureció contra Mau y Ricky en La Voz Argentina: "Están desheredados"

Ricardo Montaner mostró su carácter en La Voz Argentina tras retar a sus hijos, Mau y Ricky, por una actitud desleal. El intérprete de Me Va a Extrañar les hizo saber a los hijos mayores de su matrimonio con Marlene Rodríguez Miranda que no iban a recibir la herencia que les correspondía por algo sucedido en esa emisión del reality deTelefe.

El dúo de reggaetón bloqueó a su padre cuando todos los jueces se dieron vuelta ante una talentosa participante. Se trata de una nueva posibilidad que el ciclo ofrece al jurado en esta nueva temporada, utilizada cuando uno de ellos intuye que el participante tiene una evidente inclinación hacia un coach en particular. En este caso, Mau y Ricky supusieron que la joven se iría con Ricardo Montaner y tomaron esa drástica decisión.

"Si se dan vuelta todos me voy con Ricardo Montaner de una. Creo que no tendría ni que pensarlo. Porque me parece una persona súper centrada y una persona muy sabia, no solo en lo musical. Y me gustaría aprender mucho de él", había enunciado la cantante Jazmín Sparta antes de subirse al escenario, lo que indica que los reggaetoneros estuvieron en lo correcto al bloquear a su padre.

"Bueno, quiero que sepas que me bloquearon. Y quiero que sepas otra cosa. Yo tengo una granja de pollos y eso. Y ellos eran parte de la herencia esa. Pero ellos me frustraron. Eres de las voces más lindas que he escuchado en todo el programa, créemelo. Y yo quería que te vinieras conmigo. Quiero que elijas o a Lali o a la Sole, para hacer justicia. Vas a tener mi apoyo aunque no estés en mi equipo. Pero no vayas con Mau y Ricky", expresó con un tono de fuerte frustración Montaner. Y agregó, con la mirada clavada en sus hijos: "Están desheredados los dos".