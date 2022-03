El exabrupto de Mica Viciconte con Betular: "Me haces sentir imbécil"

Luego de una pequeña corrección de Damián Betular, Mica Viciconte no pudo contener la euforia y lanzó una fuerte declaración.

Luego de la eliminación de Catherine Fulop en la velada del domingo, los participantes finalistas de la tercera temporada de MasterChef Celebrity empiezan a perfilarse. Para comenzar una nueva semana por las estrellas doradas, los concursantes tuvieron que enfrentarse a un desafío muy particular: cocinar a la par de una famosa cocinera. En medio de la presión para resolver el platillo, Mica Viciconte cometió un error y Damián Betular se lo hizo saber.

La velada del lunes estuvo atravesada por dos particularidades: la presencia del ajo como ingrediente estrella y una isla de cocina dada vuelta. Como primer desafío de la noche, los participantes tuvieron que demostrar su habilidad para pelar dientes de ajo: la campeona de este desafío fue "La Peque" Pareto y contó con un beneficio misterioso que le develaron a medida avanzaba la jornada. Luego de esta actividad, la producción le dio la bienvenida a la invitada del día: Dolli Irigoyen. Y la consigna del día comenzó a vislumbrarse.

La consigna del día fue tan clara como compleja: los participantes debían cocinar a la par de Dolli Irigoyen. La famosa chef preparó un tartar de carne con varios complementos y los famosos debían seguirle el ritmo para presentar el platillo. Ubicada en una de las últimas islas, Mica Viciconte demostró su disgusto desde un principio, ya que se le dificultaba ver y escuchar las indicaciones.

Aunque si bien el jurado no tenía permitido intervenir en las preparaciones, se dividieron los recorridos por las islas para ver cómo se organizaban los participantes y ayudarlos con la receta. En determinado momento, los cocineros debían cortar la cocción de un huevo y ponerlo en agua con hielo para asegurarse de tener una yema cremosa pero cocida. Sin embargo, Mica Viciconte no escuchó muy bien la consigna e hizo lo que había interpretado. Atento como siempre, Betular no tardó en darse cuenta y remarcarle el error a la influencer.

Mica puso a enfriar los huevos a baño maría y no directamente sobre el agua con hielo, una situación que iba a perjudicar el desempeño de su plato si Betular no se lo marcaba. Una vez que el pastelero le ofreció ayuda a Viciconte para solucionar el error, la ex panelista no pudo contener la risa y se tentó en medio de la preparación. "Me haces sentir imbécil", lanzó Mica a Damián mientras trabajaban juntos para arreglar el problema y evitar una mala cocción de los huevos.

Dolli Irigoyen puso los puntos en MasterChef Celebrity

La gran mayoría de los participantes de MasterChef Celebrity consideran a Dolli Irigoyen como "una maestra". La cocinera impone gran respeto entre los famosos, motivo que la lleva a generar gran orden cada vez que se hace presente en las cocinas.

En la velada del lunes, el jurado se quedó impactado ante "el silencio y la concentración" de los participantes, pero en un momento esta tranquilidad se vio interrumpida y Dolli Irigoyen perdió la paciencia. Ante la insistencia de los cocineros por saber cómo continuaba el platillo y al repetirse la misma pregunta varias veces, la chef estalló: "¿Hablo chino yo? A veces siento que hablo chino", lanzó a los gritos antes de explicar una última vez el paso a seguir.