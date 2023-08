El espectáculo se despide de Aníbal Pachano: el adiós del famoso bailarín

Aníbal Pachano y una noticia inesperada en el mundo del espectáculo. Qué pasó con el bailarín.

Aníbal Pachano es uno de los grandes bailarines que tiene la República Argentina. Es por eso que su adiós de los escenarios causó un profundo dolor entre sus seguidores. Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención por lo inesperado del asunto: el espectáculo le dijo adiós, pero un ámbito desconocido le dio la bienvenida.

Desde el martes 15 de agosto, Aníbal Pachano está al frente de un nuevo programa de radio llamado Aló Pachano. Junto a Mariano Magnífico y Melisa Marzioli, el histórico jurado del Bailando por un sueño sale de lunes a viernes de 10:30 a 12:30 en Radio TU.

Pachano está muy metido en su nuevo programa, alejado de las cámaras de televisión y de los flashes principales del espectáculo. En sus redes sociales promociona constantemente su programa, dejando a las claras que a sus 68 años privilegia divertirse y pasarla bien trabajando en un ámbito sumamente diferente al que el público estaba acostumbrado a verlo. El coreógrafo se retiró de los escenarios con Así Vuelvo, su último musical.

Por qué Pachano se retiró del teatro

Antes de subirse a los escenarios por última vez, Pachano dialogó con La Prensa y manifestó los motivos de su adiós al teatro. "Tengo 67 pirulos y ya está. Mi función hoy es ser un creativo, un director; ser escenógrafo, puestista, vestuarista, tanto rubro que cubro que me parece que me va a llenar exactamente igual".

De todos modos, el artista dejó en claro que "eso no significa que no pueda saludar o que no pueda" presentarse "en una apertura, por ejemplo". "Me parece que como bailarín se cumple una etapa porque ya está, no tengo más ganas. No hay mucha más explicación", precisó.

¿De qué trató la obra Así Vuelvo? "Es un espectáculo en el que la gente se va ovacionando de pie. Se cerró el círculo perfecto de un espectáculo que tiene que ver un poco con contar la parte más positiva de mi carrera", indicó Aníbal. En tanto, compartió que estará con "una compañía absolutamente joven y talentosa que fue un hallazgo con el casting que hicimos con Georgina Tirotta y Alejandro Lavallén. La verdad que fue impresionante haber encontrado tanto talento, de los que algunos ya conocía, obviamente... pero más allá de eso pasaron por un casting para poder entender cómo se conformaba esta compañía".