El escatológico accidente de Coki Ramírez con el Papa Francisco: "Se me aflojó"

La cantante que se prepara para volver al Bailando reveló cómo fue su incómodo encuentro con el Papa Francisco.

Mientras se prepara para su vuelta a la televisión como participante del Bailando 2023, la cantante Coki Ramírez se animó a compartir la escatológica anécdota de cuando le cantó al Papa Francisco. La reacción de Fernando Dente ante la inesperada revelación de la mediática, inundada por la vergüenza de la situación.

Invitada a Noche al Dente (América TV), la cantante que saltó a la fama por su participación en ShowMatch contó su escatológica historia con el Papa Francisco y sorprendió al conductor, atento al relato. “¿Te ponés nerviosa antes de cantar para el Papa?”, indicó el actor abriendo el juego. “Estaba en el Vaticano, con nervios...”, deslizó Coki, sin querer entrar en detalles.

"¿Comiste algo antes?”, la presionó Dente buscando que Ramírez contara la historia completa. “No me acuerdo que comí en Roma...Mucha pizza, muzzarella...¡No me digas que te contaron! ¡No puedo creerlo! ¡No seas malo!”, remarcó Coki al darse cuenta de los intereses del conductor. Siguiendo sus deseos, le confió: “Se me aflojó el vientre...”.

"Me decían: ‘Te vamos a avisar, te vamos a avisar’. Era un streaming que se trasmitía a todo el mundo y yo tenía que cantar el tema que compuse, que se llamaba Un cielo aquí. Entonces me dicen: ‘Ahí viene Su Santidad’. Y yo: ‘¿Qué?’. Me hacía caca...¡Se me aflojó todo!”, sumó, tentada. Sobre el cierre, Fernando Dente le preguntó a Coki si los baños del Vaticano eran lindos y ella apuntó: "Yo pensé que había inodoros de oro, pero no. Era un baño lindo pero nada más".

Coki Ramírez reveló toda la verdad de Marcelo Tinelli: "Fue raro"

La cantante Coki Ramírez saltó a la fama gracias al programa ShowMatch, donde "conquistó" a Marcelo Tinelli -con quien tejió un vínculo que alimentó rumores- y se convirtió en una de las mediáticas más prometedoras del momento hasta su repentina desaparición de la agenda mediática tras competir en el Bailando 2011 volvió a la televisión, denunció "censura" y reveló qué pasó en la charla íntima que tuvo con "El Cabezón" para estar en el Bailando 2023.

“Lo bueno se hace esperar, como me dijo Gustavo Yankelevich hace muchos años, a veces hay que desaparecer, borrarse, y aparecer en el momento justo. No tengo nada que esconder, porque todo lo hablé con Marcelo", expresó Coki Ramírez al ser interceptada por un movilero de LAM (América TV). Tras la repregunta obligada sobre el contenido de la charla con Tinelli, la cordobesa lanzó una picante denuncia que alimenta uno de los rumores que circularon en torno a su silencio del radar mediático tras 2011: "Vos me preguntabas por qué desaparecí y lo cierto es que me desaparecieron".

El mismo indicaba que Guillermina Valdés habría tenido algo que ver en la decisión de Tinelli de no volver a convocar a Coki Ramírez a las pistas luego de que la cantante y protesista dental se diese a conocer en una presentación en ShowMatch, acompañada de Fabio "La Mole" Moli. "Me censuraron. Yo estoy en modo Marixa Balli. Llega un momento que uno dice 'no jodo a nadie'. Cuando sos feliz, no jodés a los demás", sumó Coki en el móvil, en la antesala de su vuelta al Bailando.

"¿Vos tenés alguna teoría de lo que pasó?", indicó el periodista. "No, pude tener una buena charla con Marcelo. Ahora los voy a ver al Chato y a Fede. Seguramente, esta semana firmamos el contrato. Para aclarar, tampoco es que exigí estupideces. Sí había cosas que yo quería aclarar y charlar con ellos porque en ese momento fue raro (que me bajaran). Yo iba a bailar ese año con la Mole Moli. Después todo se pinchó, por así decirlo. Y ligué de arriba algo que no me pertenecía", le respondió la mediática.