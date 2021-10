El escandaloso cruce de Ángela Torres y la Negra Vernaci: "Tenés el micrófono abierto"

Ángela Torres contó la tensa situación que vivió con la Negra Vernaci en Tu Cara me suena, un momento que terminó cambiando la relación que tenían.

Ángela Torres pasó por Los Mammones y recordó con Jey Mammón el tenso momento que vivió con Elizabeth Negra Vernaci en Tu cara me suena, reality en el que coincidieron los tres. Pese a la situación incómoda, la joven actriz y cantante reveló que ese fue el quiebre con el que cambió la relación con la histórica conductora. "A partir de ahí nos amamos", contó Ángela Torres.

"Me hiciste acordar algo, ¿lo puedo contar?", comenzó preguntándole Jey Mammón a Ángela Torres, su invitada del jueves pasado en el ciclo que conduce el humorista en América TV. Con el permiso de la actriz, Mammón siguió: "Estábamos en Tu cara me suena con el micrófono abierto, no sabía y ella empezó a putear a la Negra Vernaci, cuando la Negra escuchó.... era la guerra de los dos mundos". Entre risas, Angelita pidió contar ella aquella tensa situación que vivió en el reality que compartieron en el 2016, que ella terminaría ganando.

"En el programa interpretábamos personajes, era difícil porque se hacía cantando en vivo semana a semana. Estaba buenísimo el programa, era un re desafío", empezó su relato Ángela Torres, que también reconoció que participaría nuevamente si se realizara hoy en día. "La Negra me venía tirando palos, ‘no le caigo bien’ pensaba, para mí no le caía bien el perfil de nenita, porque era más nenita yo realmente", recordó la hija de Gloria Carrá sobre el trato que tenía la histórica conductora de radio, reconocida por ser muy directa y no esconder sus sentimientos.

Con un poco de vergüenza, Angelita Torres siguió con su relato: "Chocábamos un montón y creo que era con vos que estaba hablando, entonces empecé a putearla literal, bocasuelta y también soy un poco mal hablada. Se ve que ella estaba fumando atrás, donde estaba el control, vino, me tocó la espalda y me dijo: ‘Che, tenés el micrófono prendido’. Yo pálida". Pese al incómodo momento, la actriz reconoció que esa situación terminó siendo el quiebre en su relación con la Negra Vernaci.

"A partir de ahí nos amamos. Hubo algo de eso que a ella le cabió, porque yo la miré y le dije: ‘Perdón, es lo que pienso’", aseguró la protagonista de Días de gallos (HBO Max). "Ahora la amo con toda mi alma", cerró Ángela Torres, divertida con la anécdota que recordó Jey Mammón, que ya se muestra como un experto en conseguir que sus invitados se sientan a gusto para contar las más insólitas situaciones.