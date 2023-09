El escalofriante detalle que vincula a Panam con la muerte de Sergio Denis

A tres años de la muerte de Sergio Denis surgieron nuevos detalles que relacionan a Panam con un terrible episodio ocurrido en el mismo teatro del crimen.

A tres años de la trágica muerte de Sergio Denis, el abogado Mauricio D'Alessandro reveló nuevos detalles sobre un terrible episodio que vivió Panam en un show en el escenario del crimen: el Teatro Mercedes Sosa, de San Miguel de Tucumán.

"Entre el escenario y la platea estaba el foso, donde otrora se ponía la orquesta para tocar. No estaba tapado. Entre el escenario y la platea había un pozo de 3 metros que recorría todo el contorno del escenario menos la parte de la pasarela. Inclusive había una escalera que le permitió a Sergio y acercarse a la gente. Ese 11 de marzo caminó por la pasarela, bajó por la escalera, saludó a la gente, volvió a subir a la pasarela, se acerca al borde, hace tres pasos para atrás, pisa mal y cae a la fosa que debería haber estado tapada. Ahí esta la clave de esta causa penal", inició su informe el periodista Martín Candalaft en DDM (América TV) junto a un gráfico de la sala que usó para explicarse.

"Lo taparon dos días después de la caída de Sergio (...) Defensa Civil emite un dictamen que dice que esa pasarela nunca había sido informada legalmente ni presentada en los planos. No estaba habilitada", agregó, en tono indignado. En ese momento, Mariana Fabbiani lo cortó para presentar al abogado Mauricio D'alessandro, quien aportó un terrible dato sobre un accidente similar que ocurrió en el mismo teatro y tuvo como protagonista a un bailarín de Panam.

Serio, el abogado mediático reveló: "Dos o tres años antes de este episodio de Sergio Denis fue Panam con los Titungui Titungui a este teatro y un Titungui se cayó en el mismo lugar y se lastimó, aunque no se murió". Tras sus palabras, la periodista Andrea Taboada sumó: "Lali Espósito también. Ella dijo en un video que había sido peligroso".

El estado actual de la causa por la muerte de Sergio Denis

"Nos responden que está investigando la causa, pero nosotros entendemos que las respuestas que nos dan son de cosas que ya habían sido investigadas anteriormente. Y lo que fuimos a reclamarle es que la causa está parada o la están parando por algo que no entendemos. Quizás es por una causa política", explicó Bárbara Hoffman, hija de Sergio Denis en una entrevista con A la Tarde (América TV). El abogado Colombo apoyó esta teoría, señalando que el fiscal había sido elegido para detener causas y que la familia estaba segura de que a Sergio lo habían matado. "Un accidente es cuando vos no lo podés preveer. Y esto era absolutamente previsible. No hicieron nada para que no ocurra y este hombre no investiga nada", afirmó.

Bárbara también contó cómo fue el vínculo con su padre después de la caída en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán. "Papá quedó en un estado de vigilia, de mínima conciencia. El único avance que tuvo en el año y dos meses que estuvo internado, es que tuvo apertura ocular, a diferencia del estado vegetativo, que no experimenta esto, o no lo suelen tener. Pero fue lo único. Por eso decimos que murió el 11 de marzo en el Teatro Mercedes Sosa, porque desde ese día quedó en un estado primero de coma inducido, por cómo estaba físicamente, y él nunca más despertó".

La familia también señaló la falta de apoyo y contacto por parte del teatro, así como la reanudación de las funciones tan solo un día después del incidente. "El teatro estuvo cerrado solo un día, para hacer las pericias. Pero esa misma semana volvieron a tocar artistas en el teatro. Nosotros salíamos del hospital en el que estaba internado mi papá y veíamos las gigantografías de los espectáculos que estaban programadas", dijo Bárbara.