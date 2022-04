El emotivo reencuentro que Susana Giménez planea con Mirtha Legrand: "La amo con locura"

La famosa conductora develó la relación tan especial que la une con Mirtha Legrand.

Susana Giménez habló del vínculo tan especial que la une a Mirtha Legrand y del especial reencuentro que prepara con ella. Al ser dos de las estrellas más destacadas de la farándula argentina las conductoras formaron una gran amistad que trasciende a los años y circunstancias. Justamente, Giménez contó que, pese a no haberse visto por la pandemia, desean reencontrarse con un objetivo muy especial.

En una reciente entrevista que dio para La Nación, nota que fue tapa de revista, Susana Giménez habló de varios aspectos de su vida personal y su carrera, pero hizo especial hincapié en las amistades que formó gracias a su amplia trayectoria en la televisión. Precisamente, "la diva de los teléfonos" hizo una mención especial a Mirtha Legrand, una de sus grandes amigas y colegas.

En un principio, Giménez se refirió a la gran admiración que siente por Mirtha Legrand a nivel personal y, sobre todo, profesional. "Yo no puedo creer que tenga ganas de continuar vistiéndose y maquillándose como diva. Pero si no trabaja se aburre, le encanta hacerlo", analizó Susana. "Es realmente muy genial y la amo con locura", aseguró.

Luego de esta declaración Susana Giménez confesó que en el último tiempo perdió contacto presencial con su amiga, pero que siempre la tiene presente. "Siempre hablamos. Ahora un poco más por redes. Pero en cualquier momento nos reunimos para hacerle una especie de homenaje a nuestros amigos que se fueron", se sinceró la conductora.

En los últimos dos años, varios personajes de la farándula fallecieron por diversos motivos que tenían que ver o no con la pandemia. Muchas de estas personas compartían un vínculo muy especial con las conductoras y ambas desean reunirse para despedirlos al recordarlos en conjunto. Precisamente, Susana remarcó cuánto le dolió perder a sus dos mejores amigos a causa del coronavirus.

"Todo eso fue terrible para mí; se me fueron los dos. Osvaldo Cattone vivía en Perú y hablábamos todo el tiempo por teléfono. Era un tipo culto que escribía como los dioses. De hecho, hizo mi revista siempre. Y Pet Figueroa era mi amigo del alma, el que tenía siempre a mi lado. Pasábamos todas las navidades y Año Nuevo juntos, en mi casa", expresó. "Teníamos la cotidianidad sin horarios de esas amistades puras, de años", sentenció.

¿Quién es la sucesora de Susana Giménez?

En esta misma entrevista, Susana Giménez se refirió a su amplia trayectoria en la televisión y en todo el camino que recorrió para ocupar el lugar que tiene hoy en día. Sin embargo, pese a lo que se había dicho recientemente, la diva negó que Wanda Nara pudiera ser su sucesora.

"Qué suerte que se acabó esa pesadilla de querer buscarme sucesora. No había, ¿vieron? No hay sucesoras, no existen. Todos somos seres distintos. Están buscándole sucesora a Marilyn Monroe hace 50 años y jamás la van a encontrar. Como tampoco habrá Mirthas ni Chinas", aseguró la conductora. Por último cerró al firmar que "ni Susanas ni Chiquis ni Diegos podrán ser reemplazados".