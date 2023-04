El emotivo gesto de Marcos Ginocchio que conmovió a las redes: "No puedo llorar tanto"

El exconcursante de GH se pronunció sobre un momento importante de la vida de su padre. Marcos Ginocchio mostró su sensibilidad familiar una vez más.

Marcos Ginocchio se pronunció sobre una fecha importante para su padre en una de sus historias de Instagram y causó emoción en sus seguidores. El ganador de la décima edición de Gran Hermano en Argentina mostró que tiene el mismo espíritu familiero que dejó ver cuando estaba dentro de la cas de Telefe.

"60 años para mi compañero de vida. Gracias por estar siempre", escribió Ginocchio en su poseo, en el que compartió un video que compiló momentos emotivos de él y su padre. Marcos fue el participante que más referencia hizo a cuánto extrañaba a su familia durante los cuatro meses y medio que estuvo dentro de la casa de GH y ese sentimiento se ve reflejado en su más reciente publicación.

El video que compartió el participante vinculado con Julieta Poggio fue hecho por uno de sus grupos de fans y en su descargo les agradeció a ellos por el trabajo que se tomaron. "Muchas gracias por el edit", escribió en referencia a la creación audiovisual.

Las reacciones en Twitter al emotivo posteo de Marcos Ginocchio

