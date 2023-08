El emotivo comunicado de Luciana Geuna: "Antes que..."

La periodista hizo un profundo descargo en sus redes sociales sobre un momento personal. Luciana Geuna contó cómo vive su presente familiar.

Luciana Geuna habló en sus redes sociales sobre su presente personal y dio a conocer cómo se siente con un emotivo texto. La periodista de El Trece y TN compartió una serie de fotos de un importante evento de su vida, rodeada de sus afectos más cercano, y se mostró feliz.

La comunicadora que dejó la conducción de Telenoche en enero de este año compartió en su cuenta de Instagram un posteo alusivo al festejo de su último cumpleaños y se sinceró sobre la importancia de sus vínculos en su vida. "Antes que sigan pasando los días, quiero agradecer todo este amor. Brindar por los míos, por esa comunión de gente buena que la vida me regaló", comenzó su descargo la periodista en el pie de foto de las imágenes que la mostraron rodeada de amigos y familiares.

Geuna dejó Telenoche pero continúa en el Grupo Clarín: trabaja en Periodismo Para Todos en El Trece, en Verdad Consecuencia en TN y también escribe en el portal de TN. Contenta con su presente, la conductora cerró su publicación con un cálido agradecimiento: "Brindar por este festejo que fue improvisado pero salió tan mágico. Tan lleno de amor. Cumple feliz para mi y gracias infinitas a la vida por tanto".

La palabra de Luciana Geuna sobre su salida de Telenoche

Diego Leuco anunció que se iría del noticiero de El Trece, ya que quería enfocar su carrera en un ámbito más relajado y poner su energía en su ciclo de Luzu TV, Antes que Nadie. Tiempo después de supo que Geuna tampoco seguiría al mando de Telenoche y que el ciclo quedaría a cargo de Dominique Metzger y Nelson Castro. "Creo mucho en los ciclos, aunque duelan los finales, abren comienzos, empujan decisiones. Estoy al aire todos los días en radio o tele desde que nació mi primer hijo. Cualquier mamá sabe lo que es compatibilizar esos universos: cuidar y darle tiempo y espacio al mundo íntimo de la familia, ese motor que lo empuja todo, que lo llena de amor, mientras trabajamos para crecer en la profesión que nos apasiona", comenzó su descargo Geuna en su posteo. Y siguió: "Telenoche fue una oportunidad hermosa y un aprendizaje total. Me llevo una lista larga de gente talentosa y adorable. A todos los seguiré viendo pero igual les quiero agradecer. No me gusta la palabra éxito. Me gusta la palabra decisión: poder elegir es un privilegio que agradezco cada día".