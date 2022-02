El emotivo anuncio de Nahuel Pennisi: "Me cuesta mucho"

Nahuel Pennisi charló con Nosotros a la mañana sobre el increíble momento personal que vive luego del nacimiento de Alma, su segunda hija.

Nahuel Pennisi vive un presente prácticamente ideal: además del éxito de su presentación en el Festival de Cosquín con la que se ganó la ovación del público en el escenario principal, anunció el nacimiento de Alma, su segunda hija. "Lloré más que ella", se sinceró el músico en diálogo con Nosotros a la mañana (El Trece) sobre el preciso momento en que conoció a su bebé.

Después de un inolvidable paso por el Festival de Cosquín, donde se ganó una ovación de pie en el escenario principal, Nahuel Pennisi charló el martes pasado con Nosotros a la mañana sobre el presente mágico que vive. Porque además del excelente momento profesional, el cantante contó cómo vivió el conocer a Alma, su segunda hija, que nació el pasado 1 de febrero.

"Con Alma me emocioné mucho", comenzó contando Pennisi, que también aclaró que todavía no escribió una canción para su bebé, aunque ya tiene algunas ideas dando vueltas. "Me cuesta mucho escribirle a mis hijos porque es tanto lo que tengo para decirles que las palabras me quedan chicas", reconoció de todos modos el cantante. En ese sentido, el músico aseguró que conocer a Alma fue "de lo más emocionante" que experimentó en su vida y explicó que por eso compartió un video con sus seguidores, en donde se lo ve con lágrimas en su rostro por esa muestra de "amor muy puro".

"Cuando me la pusieron a Alma en los brazos respiré hondo y me puse a llorar como un loco", agregó Nahuel Pennisi, todavía emocionado por el recuerdo. El cantante también reconoció que ese momento único con su hija lo conmovió de sobremanera: "Lloré más que ella así que, imaginate... Ese olorcito a bebé, esa respiración suavecita pero a la vez rápida de recién nacida, es todo una cosa tan tierna". "Desde que nació hasta ahora es increíble la independencia que tiene. Duerme en la cunita tranquila, cuando quiere tomar la leche llora un poquito, le damos y se vuelve a dormir. Es una paz tremenda", cerró el músico respecto a la felicidad que se vive en su familia luego del nacimiento de Alma.

