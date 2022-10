El duro reclamo de Mirtha Legrand a Jorge Lanata en El Trece: "No puedo"

Mirtha Legrand acorraló a Jorge Lanata con una picante pregunta en La Noche de Mirtha. El incómodo momento que el periodista ultramacrista vivió en la pantalla de El Trece.

Mirtha Legrand volvió a protagonizar un particular momento en La Noche de Mirtha. Esta vez, en su segundo programa al frente del ciclo, la conductora recibió a Jorge Lanata en la pantalla de El Trece y lo incomodó con un sorpresivo reclamo que causó mucho revuelo en la televisión argentina.

En un imperdible mano a mano, Mirtha se tomó unos minutos para hacerle una pregunta personal. "Hace mucho que te quería preguntar, ¿por qué no me invitaste a tu casamiento?", le consultó. Lanata, que contrajo matrimonio con Elba Marcovecchio el pasado 23 de abril, se vio asombrado y reaccionó: "Ay, no puedo creer que me preguntes esto al aire".

Visiblemente incómodo, el periodista ultramacrista expresó: "Es increíble, pero increíble en todo el sentido de la palabra. En lo bueno, en lo insistente, en lo 'memoriosa'. Yo ya le expliqué". Y le marcó: "Yo ya te expliqué que era re lejos y era tarde. Dije ‘¿para qué te voy a meter en un compromiso de tener que venir?".

Con absoluta sinceridad, Mirtha Legrand reconoció: "Lo pensé en casa: ‘¿se lo pregunto o no se lo pregunto?'". Fue entonces cuando Lanata le tomó la mano y manifestó: "Me hubiera encantado que vinieras, te digo la verdad". A modo de broma, y para cortar la tensión con un chiste, el periodista indicó: "La próxima vez que me case, te invito".

De todas formas, "La Chiqui" insistió en que "esperaba la tarjeta" de invitación para el casamiento. "Y decía ‘hoy va a llegar’", añadió. Finalmente, Mirtha le aclaró a Lanata a modo de conclusión: "Si me hubiera dolido realmente y mucho, no te lo hubiese preguntado".

Mirtha Legrand y Jorge Lanata en La Noche de Mirtha, por El Trece.

El deseo que Mirtha Legrand manifestó antes de morir

El pasado fin de semana, por la pantalla de El Trece, la conductora reveló el deseo más preciado que le gustaría cumplir antes de morir. La confesión provocó el inmediato accionar de sus invitados, sorprendidos por la declaración.

"Yo soy una mujer grande y no sé cuántos años más de vida tendré, pero en los que tenga yo quiero que la Argentina salga a flote y no sé que hacer", afirmó Mirtha en medio de un debate con Patricia Bullrich, Luis Majul y Santi Maratea. Los elogios para la diva de El Trece no faltaron y Majul opinó: "Lo que estás haciendo está bueno. Es mostrar". Categórica, "La Chiqui" cruzó al periodista macrista con "no sé si es suficiente".

La charla derivó a las herramientas posibles para construir un futuro mejor para la Argentina y, en ese sentido, Patricia Bullrich enumeró puntos que, según su visión, cualquier Gobierno debería seguir: "Tenemos que aprender a vivir siendo austeros, teniendo un Estado razonable, que entienda que hay prioridades, que lo importante es tener una economía sana, que haya más empresas privadas que empleados públicos".