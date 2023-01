El duro problema de salud que atraviesa Diego Brancatelli. "Es serio"

El periodista Diego Brancatelli hizo un triste anuncio a sus compañeros de televisión en medio de un picante descargo contra el influencer Santiago Maratea.

El periodista Diego Brancatelli se abrió ante sus compañeros de Argenzuela (C5N) y habló por primera vez de la dura enfermedad que está atravesando. "Es serio", reconoció, ante la mirada atenta de Jorge Rial y el resto del equipo.

La revelación se dio en medio de un picantísimo descargo al aire del periodista contra Santiago Maratea, por cuestionamientos a las colectas del influencer y al particular método con el cual, una vez terminada la acción caritativa, "pasa la gorra" para satisfacer sus caprichos, y sorprendió a todos sus compañeros del programa. Contestándole a Maratea -a quien llamó "Manotea" después de recibir una dura acusación sobre el final de su supermercado- lanzó: “No es porque me fundí. Tengo un problema de salud, un problema de salud serio, tengo que dejar de hacer cosas”.

“Estoy obligado. Quiero vivir, quiero vivir más tiempo y me obligaron a dejar actividades. Dejé el supermercado, dejé la cervecería, dejé el laburo en Pilar. Dejé un montón de cosas para dedicarme a mis hijos y a mi familia”, agregó, en referencia a su problema de salud.

Mirando fijo a la cámara, Brancatelli le dedicó un fulminante mensaje a Maratea e hizo mención, una vez más, de la difícil instancia que atraviesa con su salud: “Y un tarado como éste no va a venir a decir ni que robo, ni que me la gano del Estado, ni que fundí un supermercado. Yo ya lo expliqué. Cuando quieras nos sentamos y te cuento también qué problema tengo para que un supermercado no me haga mala sangre”.

Brancatelli le dijo al Pelado de Crónica lo que todos piensan de él: "Vas bien"

Diego Brancatelli cruzó a Esteban Trebucq, más conocido como "El Pelado de Crónica", y le dijo lo que toda la gente piensa de él. Tras su adiós al canal de las placas rojas y su posterior llegada a A24, el conductor recibió un irónico halago por parte del expanelista de Intratables.

"El lunes 2 de enero arranco un nuevo desafío profesional; acaso uno de los más importantes de mi carrera. Me mudo a la pantalla de @A24COM para hacer “La Cruel Verdad”. Será de 21 a 24. Y luego (desde febrero), de 21 a 23. El que quiera, allí estaré", comunicó Esteban Trebucq. Rápidamente, Diego Brancatelli respondió esta publicación con un pensamiento colectivo.

Ironizando con su paso hacia los medios hegemónicos que responden a los intereses de derecha, Brancatelli le dijo a Trebucq: "Dale. ¡Un esfuerzo más y llegás a LN+! Vas bien". Esto generó el enojo del "Pelado de Crónica", quien también cruzó a su colega con cierto sarcasmo.

"Jamás te vi, Diego. No entiendo el mensaje. Supongo que te debes manejar así, porque quizás carezcas de argumentos. O porque nunca pudiste conducir, por lo que escuché. Capaz es envidia. Lo que sea, todos los canales son importantes; y fuentes de laburo para periodistas. Y para vos también", fueron las palabras de Esteban Trebucq hacia Diego Brancatelli en un cruce realmente picante.