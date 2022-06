El duro descargo de Valeria Mazza por su hijo: "¿Tengo que esperar a que lo maten?"

La dolorosa reflexión de Valeria Mazza sobre el ataque que sufrió su hijo, Tiziano Gravier.

Valeria Mazza hizo un nuevo descargo sobre la golpiza que sufrió su hijo Tiziano Gravier a la salida de un boliche en Rosario. El joven de 20 años fue sometido exitosamente a dos operaciones para reconstruir su mandíbula, que fue destrozada por completo por los agresores.

La modelo expresó su angustia en las redes sociales con una contundente reflexión sobre la violencia para concientizar a las personas sobre estos hechos que ocurren a diario en la calle. Mientras tanto, Tiziano se sigue recuperando de su segunda reconstrucción facial y los jóvenes que lo atacaron están cumpliendo 90 días de prisión preventiva.

La modelo contó en una publicación de Instagram que Tiziano "está mejorando cada día" y que el cirujano le dio ejercicios "para que empiece a mover la boca y los músculos". "Tiene unas gomitas además de las placas de titanio, dos tornillitos en las encías de arriba y de abajo y en dos días se las empieza a sacar para comer puré o algo un poco más solido, ahora todo en pajita", detalló Mazza.

Acto seguido, lanzó una reflexión sobre la naturalización de la violencia: "Me pregunto todo el tiempo desde qué lugar podemos hacer algo, como padres, como educadores. En algo estamos fallando por más que digamos que la sociedad, la situación económica, política... Empecemos por casa, por cómo estamos educando”.

Al hablar sobre esto, Valeria recordó el caso de Fernández Báez Sosa, joven que fue asesinado en enero de 2020 por un grupo de rugbiers. "Es difícil, yo desde el corazón sí puedo perdonarlos, pero los padres de Báez Sosa no sé si pueden perdonar. Tengo que agradecer que mi hijo está vivo pero, ¿tengo que esperar a que lo maten? Es difícil la situación en la que te ponen, no quiero que haya ninguna otra madre llorando por la vida de su hijo, ¿qué vamos a hacer?", se preguntó la modelo.

Por último, Mazza contó que su hijo estuvo "muy angustiado" y que todavía "tiene que pasar por el trauma". "Tiene un psicólogo deportivo con el que trabaja su competencia de alto rendimiento y habló con él estos días para poder resolver y que no queden secuelas, que pueda transitar el trauma y estar bien. Con los días pasó a decir ‘esto no puede pasar’ y quiere salir a hablar, a contar lo que vivió y aportar para que no siga pasando”, cerró la mediática.

La palabra de Tiziano Gravier sobre la golpiza que sufrió

El hijo de Valeria Mazza rompió el silencio tras la golpiza que sufrió. En diálogo con ¡HOLA!, el joven deportista hizo un llamado a la Justicia para que sus agresores paguen por lo sucedido, no solo en su caso sino en todos los demás que ocurren todos los días.

"Me cuesta concentrarme y pienso mucho en lo que pasó. En un país civilizado, romperle la mandíbula a alguien está mal, no importa quién sea. Estoy de acuerdo que la Justicia debería actuar con la misma rapidez y eficiencia siempre", enfatizó el hijo de Mazza. "Mi mensaje es que quiero que se cumpla la ley para que quede claro que estas cosas no pueden seguir pasando y que cualquiera que cometa un delito debe asumir las consecuencias. No importa quién sea", cerró Gravier.