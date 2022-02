El drama que vive Karina La Princesita: "Hay preocupación"

Karina La Princesita atraviesa una situación sumamente complicada y desde su entorno más íntimo están muy alarmados. Qué es lo que le pasa a la cantante de cumbia.

Karina "La Princesita" afronta una situación muy triste. Luego de que la cantante de cumbia expusiera algunos detalles de lo que le sucede, se conocieron detalles acerca del mal momento por el que está pasando. De hecho, en el programa televisivo conducido por Carmen Barbieri, revelaron que hay preocupación por parte de sus amigos, quienes no la ven bien. ¿Qué es lo que le pasa?

A través del ciclo Mañanísima, emitido por Ciudad Magazine, Pampito advirtió que Karina "está extremadamente triste" y que uno de los motivos podría tener que ver con la separación de Nicolás Furman, con quien estuvo en pareja durante un año y cuatro meses. "Allegados a ella cuentan que no está pasando un buen momento", acotó el periodista.

En la misma línea, la presentadora Carmen Barbieri coincidió con el testimonio del panelista y lanzó: "Eso lo vi yo, lo noté. También me llegó la versión". Para colmo, y como si fuera poco, Pampito dejó en claro que desde el entorno de la cantante "hay preocupación de parte de los amigos de ella porque la ven demasiado triste". Y advirtió que su bajón no tendría que ver tan sólo por la ruptura con Furman: "Lo que no sabemos es si es por esta separación o hay algo más que ella está atravesando que la tiene tan deprimida".

El entorno de Karina La Princesita está preocupado por lo que le pasa a la cantante.

Por otra parte, y curiosamente, Karina decidió borrar todas las fotos con las que estaba junto a Nicolás Furman. Por su parte, el hombre que también se desempeña como músico no eliminó ni una de las imágenes en las que se encuentra junto a la compositora de "Con la misma moneda", "Corazón mentiroso" y "Jamás vas a decirle", entre otros éxitos.

El curioso y duro descargo de Karina "La Princesita" en Instagram

Hace poco más de una semana, Karina "La Princesita" hizo una publicación en una historia de Instagram en la que manifestó su tristeza por el mal momento que atraviesa. "Creo que no soy de abrirme demasiado, pero a veces me cuesta estar bien", comenzó la artista, en alusión a cuán difícil es para ella en algunas ocasiones encontrar estabilidad emocional. "Soy una persona que se siente por momentos muy triste y en este momento no la estoy pasando para nada bien. Pero mi hija y cantar me salvaron la vida".

En tanto, la cantante pidió que en las redes y los medios no la cuestionen por los privilegios que tiene y los motivos por los que puede ser feliz: "Y no vengan con que hay gente que está peor, porque la mente de cada uno es un mundo y yo siente que muchas cosas que viví son injustas. Cuesta mucho a veces sentirme bien".

Finalmente, Karina indicó que subirse a un escenario la reconforta y es una actividad que ayuda a motivarse: "Verles la cara al cantar me hace sentir especial por un instante, cosa que no siempre pasa; gracias por eso". Asimismo, fulminó a sus detractores: "Y a quienes me hacen tanto daño, ojalá que la vida se encargue de ustedes también".