El drama que enfrenta Nicole Neumann a meses de su casamiento: "Tres días"

La modelo viviría una difícil situación en relación a su casamiento con Manuel Urcera. Periodista de espectáculo dieron información sobre el evento que protagonizará Nicole Neumann.

Nicole Neumann y Manuel Urcera están en pleno preparativos para su casamiento y la modelo viviría un conflicto en relación al evento. La periodista Maite Peñoñori ofreció información detallada sobre los pormenores de la boca y el enfrentamiento que la celebridad de televisión tendría con la madre del deportista.

"Tienen la idea de tener también una fiesta en Buenos Aires, en el sur, en tres días. Van a festejar como en Mi gran casamiento griego. Está Ceci, la mamá de Manu a cargo de la boda, y fue Bárbara Diez la elegida porque le hizo el casamiento a la hermana de Manu, Paula", comenzó su descargo la panelista de Intrusos.

La comunicadora habló sobre la disputa entre Neumann y su suegra, ya que la modelo querría casarse con un ceremonia íntima y la mamá de su pareja, querría que su hijo contraiga matrimonio de manera grandilocuente. "Ella le habría dicho ‘él es mi único hijo varón y quiero que se case bien’. El lugar de la boda puede ser Bariloche o Neuquén. Me hablan de un lugar que se inauguraría para ellos. Laurencio Adot va a hacerle un vestido a Nicole, y (Natalia) Antolin le haría otro; hay muchos diseñadores que le ofrecieron", añadió Peñoñori.

El tenso momento entre Nicole Neumann y una productora porcina

Una concursante de Los 8 Escalones llamada María de los Ángeles contó que se dedicaba a la producción de chacinados y la modelo y activista por los derechos de los animales, que trabaja como jurado en ese programa, tuvo algunas palabras sobre su postura respecto de ese tipo de actividades.

"Hacemos ciclos completos. Atiendo partos, hago inseminación artificial. No quiero explayarme mucho por Nicole. El tema genera polémica. Pero nosotros tratamos de cuidar el bienestar animal, hacemos tratamiento de agua afluente. Mucha conciencia al respecto", comenzó su relato la participante. Y siguió: "No trae mucha comodidad en algunos ámbitos porque hoy en día hay mucha gente vegana, y obviamente no están a favor de mi producción y yo no entró en debate".

Nicole se mostró pacífica al respecto y enunció: "Antes no dije nada y me llamé al silencio porque tampoco me gusta debatir. Yo no estoy en contra de nada ni de nadie, pero es una situación incómoda. Pero la verdad, lo único que hago es la defensa de mi creencia, que es la defensa de los animales como seres sintientes. Trato de predicar lo mío, pero nunca en contra de nadie, sino a favor de mi creencia".