El drama personal de Locomotora Castro: "Casi me muero"

Jorge "Locomotora" Castro decidió exponer un dramático momento. Conmoción en el mundo del boxeo.

Jorge Fernando "Locomotora" Castro fue invitado por Gastón Pauls para la entrevista en su ciclo Seres Libres, por Crónica TV. Allí ofreció un testimonio muy duro sobre el sufrimiento que le provocaron las adicciones y captó la atención no sólo del protagonista de la nota sino también de la televisión argentina.

El ex boxeador de 54 años, quien se consagró campeón del mundo en 1994 ante Reggie Johnson, se sinceró frente a las cámaras y fue realmente contundente con respecto a lo mal que le pasó en su vida como consecuencia de su adicción a las drogas, el alcohol, el juego y el sexo.

El drama personal de Locomotora Castro: "Casi me muero"

Frente a frente con Gastón Pauls en Seres Libres, por Crónica TV, el ex campeón mundial de peso mediano fue lapidario acerca de lo que le tocó vivir a lo largo de su recorrido, en especial cuando era más joven: "La tentación con la merca no te da nada. Yo la probé en Estados Unidos y casi me muero, me aceleró completamente".

Además, detalló cómo fue aquel momento de su comienzo del consumo de ese tipo de sustancias: "Yo estaba en un boliche latino, fui al baño y uno me ofreció una cucharita. A la media hora empecé a mandibulear, no entendía qué me estaba pasando... Me dieron ganas de vomitar, me volvieron a dar otra cucharita". Y confesó: "Casi me muero, me tuvo que ir a buscar la ambulancia. No entendía nada. Fue debut y despedida".

Además, "El Roña" Castro recordó que en sus épocas de deportista profesional de alto rendimiento también era un gran amante de la noche, los boliches bailables y el alcohol: "A mí me encantaba la joda, lo único que hacía era tomar y tomar".

El accidente de auto que sufrió El Roña Castro

Más allá de su labor dentro del cuadrilátero, el exdeportista recordó cuando chocó en Buenos Aires el 18 de junio de 2005: "Siempre me llevaba gente conocida en el auto, porque cuando conduje yo me pegué un palo que casi me maté. Me quebré las dos piernas, el hombro, las costillas, me exploté un pulmón y me saqué la dentadura...".

"El Roña" Castro se abrió y habló de todo con Gastón Pauls en Crónica TV.

Ya con respecto a otras situaciones en las que no se podía contener, el oriundo de Caleta Olivia (provincia de Santa Cruz), sentenció: "Yo tenía relaciones antes de las peleas, entraba más liviano. Es más fuerte que yo, es algo que tengo que hacer. Me cuesta controlarlo (al sexo) más que al juego".

El perfil de Locomotora Castro

Nacido el 18 de agosto de 1967, el expugilista de 1.77 m. y 75 kilos se destacó en la primera instancia a nivel nacional y su rendimiento fue escalando tanto que el punto cúlmine de su carrera lo vivió a los 26 años, cuando en 1994 se consagró campeón mundial Medio de la OMB (Organización Mundial de Boxeo), título que defendió en diciembre de 1995.

El 13 de mayo de 2007 ingresó al reality show Gran hermano Famosos por Telefe, aunque el 9 de julio de dicho año fue el octavo eliminado con el 73,5% de los votos.