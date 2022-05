El drama personal de Andy Kusnetzoff: "Me dolió mucho"

Andy Kusnetzoff reveló qué fallecimiento lo tocó de cerca en la pandemia y aún lo apena. Asimismo, el conductor de Telefe abrió su corazón y se refirió a la partida de Gerardo Rozín.

Andy Kusnetzoff abrió su corazón en relación a una muerte por coronavirus que le afectó mucho antes de la llegada de las vacunas. El conductor de PH, Podemos Hablar se expresó sobre su presente laboral y reveló cómo lo afectó la pandemia.

"Yo perdí a un amigo brasileño por Covid-19, pre vacuna, y me dolió mucho. Ahora se me vienen esas situaciones a la cabeza", expresó el periodista en diálogo con Ciudad sobre lo que lo sensibiliza en estas épocas de pandemia. Además reveló que la paternidad es otro de los tópicos que le suele sacar una lágrima: "'Avancen al punto de encuentro los que les cambió la vida ser padres'. Ahí pasaría y me tocaría la fibra".

Asimismo, Kusnetzoff se refirió a la muerte de su colega Gerardo Rozín y aseguró que lo afectó mucho su partida. "Sentí, como yo no era su amigo, que también todo lo que ha pasado fue un reconocimiento hacia un colega, siento que teníamos mucho en común", enunció. Y agregó: "Lo llamé, hablamos durante 2020 cuando yo ya sabía de su enfermedad, habíamos quedado en juntarnos y no se dio. Quedó pendiente ese encuentro, como lo dije en el posteo".

"Fue lo que más me sorprendió de Gerardo como productor. Iba preparado para todo, pero quizás dentro de las sorpresas me esperaba algo más obvio como mis padres o la Tía Nelly", relató el conductor sobre la ocasión en que visitó el ciclo Gracias por Venir en 2013.

Andy Kusnetzoff habló de su competencia televisiva con Mirtha Legrand y Juana Viale

El periodista fue consultado sobre si llevaría o no a las conductoras de su competencia los sábados por la noche a su programa y respondió: "Estaría bueno. Con Juana en particular tengo muy buena onda. Con Mirtha, no sé. Alguna vez fui a almorzar. La última vez que fui no me había ido muy bien, pero por los que habían ido a la mesa.

Por otra parte, Kusnetzoff agregó que, cuando salió del programa de Mirtha, un notero le preguntó cómo la pasó en la puerta del canal y él dijo que se había aburrido un poco. "No me llamaron más. Pero tendría muchas cosas para preguntarle a Mirtha, me gustaría", soltó.

"Yo estoy concentrado en lo mío y lo que hay ahora también le va muy bien. Se trata de hacer un buen programa de tele, no de ganar o perder", concluyó Andy, acerca del rating con PH Podemos Hablar (Telefe).