El drama de Tomás Fonzi en MasterChef: "No quiero llorar en TV"

El actor se mostró muy frustrado ante el desafío del día y comentó su inseguridad frente a su desempeño en la jornada.

Tomás Fonzi expresó su frustración por la consigna del día en MasterChef Celebrity. El actor es uno de los concursantes que se perfilan para la gran final de la tercera temporada del certamen, sin embargo, su desempeño en la semana no fue el más destacado y él mismo admitió que su futuro en el programa está en juego. Sin embargo, aunque la velada del miércoles empezó con muchos nervios para Fonzi, obtuvo resultados inesperados.

La consigna para el 30 de marzo estuvo atravesado por el color negro. Los concursantes de MasterChef Celebrity tuvieron a disposición una gran variedad de productos de esta tonalidad para preparar su platillo. Algunos elementos como una gallina negra, ajo de este mismo color y otros condimentos que los artistas desconocían fueron el puntapié para que pensaran recetas originales. Sin embargo, Tomás Fonzi ni estuvo muy contento con esta iniciativa.

"No quiero llorar en televisión nacional", fue lo primero que dijo Tomás Fonzi cuando escuchó la consigna del día. Un tanto perdido al principio, el participante admitió que "actuaba como si supiera qué hacer, para que las ideas vengan a su mente". Al cabo de unos minutos, Tomás empezó a cocinar un platillo con quinoa que no lo dejaba muy tranquilo.

Durante la gala del jueves, Dolli Irigoyen asistió como reemplazo de Germán Martitegui, quien no pudo estar presente debido a un compromiso personal, y fue ella quien aconsejó a Tomás Fonzi en su platillo. Sin embargo, cuando la cocinera llegó a la isla del actor, se lo encontró muy relajado tarareando una canción. "Lo que Dolli no sabe es que canto para reprimir una angustia profunda y grande que quiere salir", admitió Fonzi más tarde. "Espero que esta noche, por lo menos, no sea tan negra para mí", sentenció el artista antes de entregar su platillo.

La devolución de Fonzi: una luz al final del túnel

Pese a la poca confianza que se tenía Tomás Fonzi, la devolución del jurado lo descolocó por completo. El hermano de Dolores Fonzi presentó un "guiso de quinoa negra", condimentado con varias verduras, especias y un toque ácido de jugo de limón. Esta preparación original y con un sabor especial generó gran emoción en el jurado.

Luego de un inicio de semana accidentado en donde no brilló como siempre, Fonzi "regresó" a las cocinas. Tanto las devoluciones de Damián Betular y Donato De Santis como la de Dolli Irigoyen coincidieron en que era uno de los mejores platillos de la noche.