El drama de salud que toca de cerca a Adrián Suar: "No me hace bien"

La actriz reveló el difícil momento que atraviesa por una complicación de salud. Araceli González dio a conocer el diagnóstico que recibió.

Adrián Suar viviría un momento de incertidumbre respecto a un diagnóstico de alquien allegado a su familia. Se trata de una primera figura del mundo del espectáculo, quien acudió al médico por dolores de estómago y se encuentra en tratamiento para superar su afección de salud.

El SIBO es sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, un síndrome que provoca dolor estomacal. En los últimos meses muchas personalidades del espectáculo revelaron que padecían esta enfermedad y recientemente lo hizo Araceli González, expareja y madre del hijo mayor de Adrián Suar.

"Lo tomé con mucha calma, no me estresó el diagnóstico, porque ya sabés lo que tenés y podés abordarlo como corresponde. No consumo lactosa porque soy intolerante, ni gluten porque no me hace bien", sostuvo la madre de "Toto" Kirzner. Y sumó: "Lo tomé muy tranquila, no puedo hacer nada, son los stops que nos pone la vida cuando uno está muy acelerado y no se da cuenta. Lo bueno es estar lúcido para darse cuenta a tiempo. Me sirve para volver al camino de comer bien, con los tiempos correspondientes".

Araceli continuó su descargo en alusión a la desinformación que hay respecto del SIBO. "Veo que hay un acelere del otro lado. Muchos, que como yo, no sabían lo que es, muchos que saben todo y te recomiendan nutricionista, y la verdad que no me asusta la dieta, al contrario, me pone muy bien", sostuvo la estrella de series como Guapas y Amas de casa desesperadas. "Lo más importante es tener el diagnóstico, muchas veces nos sentimos inflamados del abdomen, constipados, mal de los intestinos, que nos cae todo horrible. Es importante ir a un médico para saber qué tenemos y nos trate como corresponde", cerró.

Lola Latorre, sobre su diagnóstico de SIBO

"Hace dos semanas me diagnosticaron que tengo Sibo, que es un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Estaba muy mal de la panza. Antes comía cualquier cosa y por este sobrecrecimiento que tengo hacía que me sienta mal de la panza, que tuviera mucho mucho dolor, que vaya mal al baño, que estuviera hinchada. Básicamente me sentía mal de manera constante", comentó la hija mayor de Yanina y Diego Latorre. Y agregó: "Voy por la semana dos, en las que también estoy tomando un antibiótico. Y la verdad es que ya me siento mucho mejor".

El reclamo de Virginia Lago a Adrián Suar por ATAV

La actriz se refirió a los rumroes que indicaban que los capítuos de ATAV serían recortados para que el final llegue antes, dados los bajos números que marca. "Hay que respetar al público. Al público hay que respetarlo y quererlo porque sin ellos no hacemos nada. Así como reparto autógrafos, soy amable cuando me paran en la calle, porque significa que mi público sigue presente y me reconoce el trabajo, lo mismo con la ficción", sostuvo Lago ante la supuesta decisión de Adrián Suar y el equipo de El Trece. Y sumó: "La gente sabe cuando un trabajo está hecho con todo y no engaña. Me produce emoción. No me parece bien que cambien de horario, desorientan a la gente que sigue la ficción".

"Es un personaje que quiero mucho desde el momento que me lo ofrecieron, y agradezco mucho estar contando esta historia", soltó Virginia Lago sobre Luisa, la Abuela de Plaza de Mayo que interpreta en la novela de Polka.