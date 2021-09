El drama de salud de Soy Rada que conmovió en El Trece: "Es tremendo"

Soy Rada reveló que padece un problema de salud en El Trece y generó sorpresa de miles de televidentes. La sorpresiva confesión del conductor de Match Game.

Soy Rada fue noticia en las últimas semanas por su aparición en la TV para tomar las riendas de un nuevo programa de El Trece. Y también lo es nuevamente por una dramática confesión personal que relató en la edición de anoche en "Match Game", el ciclo que conduce. Según indicó, padece un problema de salud.

En uno de los habituales juegos, en los que participan diferentes invitados famoso, Agustín Radagast admitió en público que es hipocondríaco: "Yo lo soy y te explico. Es como un 'ay, me duele acá, debo tener algo acá, esto es tremendo y qué se yo'...". Luego, la boxeadora "La Loco" lo cruzó: "Te doy una piña y se te pasa todo".

"Y cada 5 minutos está: 'Alcanzame, alcanzame...'", continuó Soy Rada. Sin embargo, "La Loco" volvió a marcarle la cancha: "Sabés cómo lo curo yo a ese hipocondríaco... le va a doler una sola cosa...". Luego de las risas de los presentes en el programa, el juego continuó con absoluta normalidad, aunque el testimonio del presentador dio que hablar...

Soy Rada, conductor de Match Game en El Trece.

Qué es la hipocondría

De acuerdo a los expertos, la hipocondría es un trastorno de ansiedad que padecen aquellas personas que cuentan con una ansiedad o preocupación excesiva por la propia salud. Tienden a exagerar los sufrimientos y suelen imaginar que tienen una enfermedad grave o mortal, por lo que acuden de manera seguida al médico para realizarse chequeos.

La furia de Soy Rada por las críticas que recibió tras su inicio en la TV argentina

En diálogo con Pablo Montagna por Pasa Montagna (Radio Rivadavia), Rada Aristarán apuntó contra quienes lo criticaron: "Si sabés que soy el nuevo en la televisión ¿Por qué me escupís? Hay que sacar la idea de que hay que pagar el derecho de piso. No seamos forros, ya está, es viejo eso". En ese sentido, el humorista también reconoció que lo sorprendió llegar al horario donde Barassi ya estaba bien instalado y que los fanáticos del conductor sanjuanino no se la hicieron nada fácil al principio.

"Se me vino un montón de gente puteándome a mí porque le quité el horario", contó Rada, al tiempo que consideró que son "las reglas del juego" y que él no es quien decide eso. "Si lo decidieron así es porque creen que es lo mejor y vamos con todo", siguió el conductor de Match Game. Para cerrar, Rada explicó que le sorprendió que le pegaran el día del estreno. "Pensé: ‘¿Qué hice tan mal?’. Es un bajón eso. Está demodé ser un sorete. Deberíamos ser un poco más buena onda todos", concluyó el mago y humorista, y ahora conductor.

El picante cruce de Soy Rada con Darío Barassi en El Trece

“¿Qué es esto?”, preguntó Darío Barassi mirando a las cámaras, con un gesto cómico de sorpresa. “Ay, lo bien que da en cámara. ¡Me genera un odio! ¿Qué carajo hacés acá?”, le preguntó a Rada. “Acostumbrándome al horario, Darío”, bromeó él. Inmediatamente, Barassi lo frenó: “No bebito. ¿Vos me estás queriendo contar que a partir de ahora vos arrancás a las 14:30?”. “Así me acaban de informar y estoy acá acomodándome, sintiendo cómo me calza este momento del día”, le contestó.

Como suele hacer siempre en su programa, Barassi empezó a decir sus pensamientos en voz alta, como si fuese un monólogo de comedia: “Tengo dudas. Por un lado lo amo y es talentosísimo y quiero que triunfe, pero por otro lado yo hice crecer este horario. ¿Que había antes de mí en este horario? ¿Qué había antes de mí en la televisión? ¿Qué había antes de mí en el mundo?”, se preguntó euforicamente.

“Por eso, Darío. Yo sé que vos me querés mucho y que me das la posibilidad”, continuó Soy Rada. “Me va a cagar el año. Este año terminaba yo siendo tapa de todos los medios, el Martín Fierro, el conductor del año, y viene este forro y me lo va a robar”, prosiguió la estrella de 100 argentinos dicen.