El drama de salud de Diego Brancatelli: fue internado de urgencia

El periodista contó en sus historias de Instagram que debió ser internado por un problema de salud. Diego Brancatelli aseguró que se trata de una afección con grandes efectos en su organismo.

Diego Brancatelli alarmó a sus seguidores de redes al compartir un video desde un hospital en una de sus historias de Instagram. El periodista que cobró reconocimiento por su trabajo como panelista en Intratables aseguró estar atravesando un mal momento de salud pero mostró esperanza.

"Sorteando palitos en la rueda. Sin embargo, yo sigo. Tres hernias de disco. Una que me está afectando fuerte. Internado, con morfina. Gracias a todos y a todas por tantos mensajes lindos. A ponerle garra", escribió el periodista sobre el video que compartió en su historia, en el que se puede ver que "Branca" es trasladado en una camilla por los pasillos del establecimiento de salud donde se encuentra.

Brancatelli agregó música de tensión a su historia de Instagram, fiel a su estilo sarcástico, para ponerle humor a la situación. "Ella, de fierro. De acá a conducir el noti de las 5. Se merece todo", soltó sobre el apoyo que su esposa le brinda durante el mal momento de salud que atraviesa.

Diego Brancatelli sobre su apertura al diálogo a pesar de su postura político-partidaria

"La falsedad, la hipocresía es lo que más bronca e indignación me da. Le hace muy mal al periodismo y le hace muy mal a la Argentina. Es momento de que realmente empecemos a exigir esa honestidad al momento de hablar porque la gente lo necesita y nada de lo que te dicen es gratis", soltó el periodiosta en diálogo con Infobae el año pasado.

"No sé quién va a ser el próximo presidente, lo que te digo es quién no tiene que ser el próximo presidente. Nadie que provenga del macrismo ni de Juntos por el Cambio. El país no se puede permitir volver a la oscuridad y las tinieblas de lo que fue el macrismo del 2015 al 2019. Eso no va más", reflexionó el periodista en ese mismo reportaje sobre lo que podría ocurrir en las elecciones presidenciales 2023.