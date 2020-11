Rodolfo Barili es uno de los periodistas más famosos de Telefe. Junto a Cristina Pérez conducen el noticiero desde hace varios años, comentando en detalle las principales noticias del país y del mundo. En las últimas horas, y a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, el conductor contó cómo fue el momento incómodo que protagonizó dentro de una farmacia, donde vivió un verdadero drama en público.

Por supuesto que la tensa situación que pasó el periodista se debió, en gran parte, al contexto de pandemia por coronavirus que está afrontando el mundo entero: cada persona debe usar barbijo, higienizarse las manos, mantener distancia y, en caso de estornudar, que sea en el codo.

"La gente se abría espantada"

"Acabo de vivir un incómodo momento en pandemia en una farmacia", comenzó contando Barili. Y luego explicó qué fue lo que le sucedió: "Yo soy alérgico y me dieron ganas de estornudar. Entonces, no alcancé a salir y estornudé adentro. La gente se abría espantada, como diciendo: '¡Eh, loco! ¿Qué hacés? Hay normas: no tenés que estornudar...'. ¡Soy alérgico! ¿Qué querés que haga?. ¡Estornudo! Después todo se aflojó".

Pese al drama que le tocó afrontar, el conductor de Telefe señaló que la gente que lo había cuestionado, lo terminó comprendiendo: "'Perdón, mala mía. ¡Que difícil estornudar en este momento!', dije. Y ahí hubo como un: 'Ja ja, sí es verdad. Todo bien, todo bien'. Pero creo que no me creyeron porque, igual, se mantuvieron como a tres o cuatro metros de distancia".

Finalmente, el periodista de 47 años realizó un descargo frente a los problemas que viene causando el COVID-19: "Ay, maldito coronavirus. ¿Cuándo te irás?".

