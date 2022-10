El drama de Paula Chaves y Silvina Escudero en un avión: "No lo supero"

La bailarina contó un angustiante momento que vivió con su colega en un vuelo. Silvina Escudero contó cómo logró calmarse en esa álgida situación.

Silvina Escudero contó una insólita anécdota sobre un viaje de trabajo en el que vivió un momento de gran tensión. La bailarina viajaba acompañada por modelos como Paula Chaves, Zaira Nara, Adabel Guerrero y Floppy Tesouro, quienes también sufrieron nervios por las intensas turbulencias que hicieron que la nave se moviera de manera desmesurada.

"El título que salió en la prensa en ese momento fue 'Casi mueren todos los famosos'", enunció la hermana menor de Vanina Escudero sobre un viaje a Mendoza que hicieron las celebridades por trabajo. Escudero se expresó en diálogo con Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar. "Estábamos en el aire y el avión directamente se empezó a mover como un papel. Con las turbulencias generalmente los aviones se mueven de arriba a abajo o hacia los costados; esta vez era para cualquier lado", agregó.

Silvina reveló que "La China", la perra de Zaira Nara, fue quien logró tranquilizarla en ese álgido momento. "Recuerdo ir a donde estaba el piloto, porque era un avión chico, corrí la cortina, le pregunté qué pasaba y él me dijo: 'Estamos en manos de Dios'", enunció la ganadora del Bailando en 2009. Y añadió: "Agarré a la perra y, cual psiquiátrica, la empecé a acariciar y a decirle 'No pasa nada, no pasa nada' y me tranquilizó".

Telefe posteó ese recorte de PH, Podemos Hablar en su cuenta de Instagram y Paula Chaves y Zaira Nara aseveraron que cada detalle relatado por la bailarina era cierto. "Cómo olvidarlo", escribió la hermana de Wanda, mientras que Paula soltó: "Dios mío. Todavía no lo supero".

Las dulces palabras de Silvina Escudero sobre su esposo

"Esta no se parece a ninguna relación del pasado. Fede siempre respetó mi lugar, mi profesión, mi ser. Nosotros nos respetamos. Además, él es comerciante y que no tenga la necesidad de figurar, de aparecer, me atrajo mucho, como muchas cosas más", expresó la artista en diálogo con La Voz, a poco tiempo de haber contraído matrimonio con Federico, con quien estuvo de novia durante años. Y agregó: "Cuando empecé a salir con Fede, no quería mostrar nada por mí, y después me di cuenta de que él tampoco quería mostrar. Me amaba a mí, independientemente de mi trabajo. Mi vida hoy es Federico, él tiene características que son hermosas como persona y por eso lo elijo cada día".