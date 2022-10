El drama de Martín Salwe tras el final de El Hotel de los Famosos: "Tuve miedo"

Martín Salwe dio a conocer el problema personal que sufrió tras su participación en El Hotel de los Famosos, programa emitido por El Trece que próximamente tendrá su segunda temporada.

Martín Salwe hizo un profundo descargo en su visita a Socios del Espectáculo, programa emitido por El Trece. El locutor se refirió a cómo le afectó su participación en El Hotel de los Famosos, reality en el que fue muy cuestionado por las redes sociales por hacerle bullying a Locho Loccisano y otros concursantes.

"Quedó como la consecuencia con el tema de las redes sociales", señaló Salwe, que perdió la final ante Alexander Caniggia. Y agregó: "Twitter no abro ya porque creo que es una fuente de odio importante. Hace poco me tomé el tiempo de entrar a cada comentario para ver si había algo positivo, todo negativo encontré".

En tanto, la panelista Mariana Brey le recordó a Martín que luego de que terminara el reality sintió "miedo a no volver a trabajar" como consecuencia de las críticas. "Volví a respirar un poquito porque tenía el miedo posta", ratificó el ex locutor de ShowMatch, quien se mostró afligido por la situación que al día de hoy le afecta en lo profesional.

Martín Salwe perdió la final en El Hotel de los Famosos.

Luego, el joven de 25 años contó que se mostró sorprendido cuando le ofrecieron trabajar en una obra teatral: "Cuando me llamaron me quedé, no te digo que lloré, pero me agarró una cosa en el pecho". Brey se dio cuenta de que Salwe comenzó a lagrimear y le marcó: "Te estás angustiando". Y este reaccionó: "Me acordé de la situación, me llamó y dije 'menos mal' porque yo creo que se sale de las cosas haciendo, pero a veces para hacer tiene que aparecer la oportunidad o el laburo".

Martín Salwe y Emily Lucius se separaron meses después de El Hotel de los Famosos

El desenlace de la relación entre Martín Salwe y Emily Lucius sorprendió a todos. La noticia fue anunciada a fines de agosto pasado y justo después de algunos rumores de crisis que, finalmente, se confirmaron. A poco más de un mes de la culminación de El Hotel de los Famosos, ya no están mas juntos y la información fue replicada a través de Socios del Espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lussich.

Distintos realitys shows fueron el puntapié para gestar romances. Pasó con Gran Hermano, cuando en la edición del año 2002, Ximena Capristo y Gustavo Conti se hicieron de novios y el romance dura hasta la actualidad. De hecho, hasta tuvieron un hijo llamado Félix.

El romance se forjó cuando la influencer ingresó una vez iniciado el ciclo a modo de reemplazo. Allí tuvo afinidad con el grupo de Salwe, quien se encontraba junto al "Chanchi" Estévez y Sabrina Carballo. A los pocos días, los encuentros fueron cada vez más fogosos.