El drama de Luciano Cáceres que impactó a Andy Kusnetzoff: "Mucha enfermedad"

El actor conmovió a todo PH Podemos Hablar con su relato sobre las dificultades económicas de su infancia. Luciano Cáceres habló de cómo sus padres ocultaban sus carencias y dejó sin palabras a Andy Kusnetzoff en Telefe.

Luciano Cáceres abrió su corazón y contó cuán duras fueron algunas situaciones que vivió durante su infancia. El actor de tiras como El Elegido y Graduados se quebró al recordar las complicaciones de salud de familiares cercanos que debió enfrentar desde muy pequeño y causó conmoción en PH Podemos Hablar, programa conducido por Andy Kusnetzoff.

"Tuve una gran mamá. Mucho amor, porque mi mamá y mi papá al principio fueron un amor prohibido y la lucharon. Mucha enfermedad, mucha compañía. Con los años me di cuenta de lo que me faltó", comenzó su descargo la expareja de Gloria Carrá y contó que su padre era actor, tenía un teatro independiente y también trabajaba en la municipalidad.

"Mi mamá también trabajaba en la municipalidad, estaba casada con un ingeniero. Mi papá también estaba casado. Mi vieja quedó embarazada de mí y sostuvo cinco meses de embarazo con el otro marido, pero después se pelearon con toda la familia y quedaron re solos", soltó Cáceres en PH, Podmeos Hablar, donde también estuvieron como invitados Pía Slapka, Dani "La Chepi", Ricky Maravilla y Luck Ra.

El actor se refirió a las sutiles maneras de disimular las carencias que sus padres tenían cuando él era pequeño. "Decían 'hoy vamos a cenar livianito' y cenábamos mate cocido", relató y aseguró haber tenido una infancia feliz pese a esas dificultades. "Mi mamá era un ser de otro planeta", sumó.

"Desde mis nueve años mi viejo estuvo enfermo hasta el fin, pero duró más que mi mamá. Él se quedaba sin laburo constantemente, era un desastre, muy desprolijo en muchas cosas", relató con la voz entrecortada por la emoción. Y cerró: "Pero no me hicieron notar la carencia; la entiendo ahora de grande. Un poco me pasa con la crianza de Amelia, que tiene todo, y me encanta cómo ella valora las cosas".

Luciano Cáceres sobre la relación de su hija Amelia con el mundo del espectáculo

"La experiencia de la mamá (Gloria Carrá) fue más laboral, desde muy chiquita. En mi caso, si bien hacía teatro independiente, con todas las obligaciones y responsabilidades que eso implica, yo tenía una vida más normal", enunció Cáceres en diálogo con El Planeta Urbano en enero del 2022. Y sumó: "No es que sea histriónica las 24 horas del día; hay un rato en el que baila y otro en el que escribe, y hay un rato en el que mira una serie o está en su mambo".

Luciano aseguró que su hija es diferente a su medio hermana, Ángela Torres, hija de Carrá y Marcelo Torres: "A Ángela la veías bailando y cantando todo el día. A Ame le encanta pintar y le gusta mucho la naturaleza, es defensora de todas las causas nobles, totalmente informada sobre feminismo, ecología, hasta de política".