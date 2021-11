El drama de Andy Kusnetzoff en un hospital: "Me muero acá"

Andy Kusnetzoff contó el miedo que sintió cuando escuchó las palabras de su médico antes de ser operado, en diálogo con Jey Mammón.

Andy Kusnetzoff conversó con Jey Mammón en el programa Los Mammones sobre un día muy aterrorizante en su vida: cuando fue al hospital por un dolor muy fuerte y, justo cuando estaban a punto de operarlo de urgencia, los médicos le dijeron algo que lo asustó tanto que decidió irse.

Andy estaba en Mar del Plata de viaje con su amigo Cayetano y fue a andar en karting. Tiempo atrás, lo habían operado de una hernia y, manejando, el dolor empeoró tanto que tuvo que pedir asistencia médica. “Voy a la guardia y digo ‘me duele acá’ y el de la guardia me ve, llama a otro, a otro, se ponen a hablar entre ellos y dije, ‘chau, me muero acá’. Vino hasta el dueño de la clínica y yo pensé que nadie se animaba a decirme la verdad”, comenzó Kusnetzoff.

“Y me dicen: ‘Es una hernia, te tenés que operar, pero estamos todos para operarte ya. Tranquilo, acá lo operamos a Ricardo Fort’. Me levanté y me fui a la mier…”. En ese momento, él había empezado a salir en secreto con su productora Florencia Suárez y aprovechó la situación límite para confesárselo a su amigo.

“Cuando creí que iba a morir le digo a Cayetano que si me moría le quería decir algo, y era que estábamos saliendo con Flor y él me contestó: ‘Ya sé, pelot..., lo saben todos’. Y ahí pensé que listo, no me iba a morir, entonces me fui a operar a otro lado”, cerró Andy.

El día en que Andy Kusnetzoff intentó conquistar a Renée Zellweger

Andy tuvo la oportunidad de entrevistar a miles de estrellas de Hollywood. Un día, lo invitaron a un festival de Venecia en donde estaba la actriz Renée Zellweger, que lo dejó flechado, y se prometió a sí mismo que tenía que hacer algo al respecto. Años después, se la volvió a encontrar pero, una vez más, ella no le prestó atención: justo estaba empezando un romance con Jim Carrey.

“Un día la veo en un festival de Venecia y yo era muy de, ‘y bueno, ¿por qué no? Hay que remarla’. Y la remé, estaba psicótico. Me fui a dormir y dije, ‘hay que hacer algo’, entonces averigüé en qué hotel estaba, le dejé una carta con un CD de soul que tenía. Al mes me llegó una carta filmada por ella y solamente decía ‘Renée’, como si fuese un regalo para un fan”, recordó el periodista.

“Cinco años después la vi en Nueva York, por otra nota que iba a hacer. Llovía, y yo dije, ‘la tengo que ir a encarar’. Yo corriendo ahí, entre celebridades, voy, la encaro y me dice: ‘Ah sí, creo que me acuerdo’. Para mí llamó a seguridad”, bromeó Kusnetzoff. “Le regalé mi saco y le digo ‘llevame en la limo’ y me dijo ‘no puedo, estoy de novia’. Al día siguiente salió que estaba de novia con Jim Carrey”.