El drama de Abel Pintos en PH que sorprendió a Andy Kusnetzoff: "Hice daño"

Abel Pintos causó conmoción en la TV argentina. En su aparición por el primer programa de PH Podemos Hablar, en la pantalla de Telefe, el famoso cantante decidió compartir un fuerte drama personal que involucra a su esposa y sorprendió a Andy Kusnetzoff.

Todo comenzó a partir de un comentario de Andy, que comentó que el músico no solía hablar mucho de su vida privada. "Abel nunca hablaba, era muy guardado y creo que con el amor te abriste...". El bahiense lo interrumpió y acotó: "Absolutamente. Siempre lo supe. Yo no hablaba de lo que no sintiera tener en mis manos y de manera concreta. No sé si entiendo bien el término de barrilete, pero creo que era un barrilete, ja".

Ante la atenta mirada de otros invitados e invitadas como Mica Viciconte, Belu Lucius, Luciano Castro y Gonzalo Heredia, Abel Pintos señaló: "A mí no me interesaba hablar de cosas que no sabía si iban a continuar por mucho tiempo. Será porque nunca me pasó lo que me pasó con Mora. Cuando vos te enamorás como yo me enamoré de Mora, algo te transformó y te cambió. Si te enamorás de una persona, te enamorás y se terminó". Y luego de la reflexión compartió un dramático relato con una fuerte autocrítica que hizo a nivel personal.

Abel Pintos estuvo en PH Podemos Hablar y compartió un duro relato personal.

Cómo conoció Abel Pintos a su esposa Mora y la pésima actitud que tuvo con ella

Abel Pintos recordó el momento en que conoció a su esposa Mora Calabrese, la mujer con la que se casó a mediados de septiembre de 2021 y con la que tiene un hijo. "No la conocí en un contexto en el que no podría haber pensado qué hubiera sucedido. La conocí en un concierto y, cuando estás de gira, es probable que conozcas a alguien que te guste o te movilice...". En dicho momento, Andy Kusnetzoff lo interrumpió y señaló: "Ella era tu fan". Sin embargo, el cantante le aclaró: "No, en realidad no era una fan porque nunca había ido a ver un concierto. No era de ir a recitales".

Aun así, para Abel hubo un obstáculo en la relación con Mora: "Cuando la conocí, sentí que me enamoré. Lo sentí en el momento. Me di cuenta después que algo cambió en mí. Enseguida me di cuenta de que estaba casada. Me guardé y después pasaron como dos años hasta que nos comunicamos". Tiempo después, ambos se volvieron a ver, aunque el bahiense admitió que cometió irresponsabilidades en la relación: "Cuando nos volvimos a ver, tuvimos idas y vueltas, yo estaba en una etapa muy distinta a la que estoy ahora. Estaba barriletísimo. Nos volvimos a ver y yo le hice mucho daño. Fui bastante tóxico. En las relaciones, se pregunta quién fue el tóxico. Y bueno... fui yo". Por su parte, Andy Kusnetzoff reaccionó con absoluta sorpresa, aunque no hizo ni un solo comentario al respecto.

De todas formas, Calabrese le dio la oportunidad al cantante de enmendar su error: "Nos volvimos a ver y le dije: 'Quiero comenzar una nueva vida con vos'. Y ella me dijo: 'Bueno, yo estoy acá'. Y acá estamos, ahora hace cuatro años que van a hacer que estamos. Nos casamos, somos un matrimonio muy feliz".

Cómo suele componer Abel Pintos sus canciones

Consultado acerca de si hay alguna emoción que no pudo transmitir en una canción, Abel Pintos aseguró: "No, eso no me sucedió. Seguramente tengo muchas cosas por decir, pero no me ha pasado de querer hablar de algo, y no poder hacerlo". En tanto, resaltó que, a la hora de componer, suele manifestar sentimientos que le suceden en el plano personal: "La música funciona así para mí, las cosas se procesan dentro mío y en algún momento sin decidirlo desde la razón, esas emociones me abordan y buscan expresarse".