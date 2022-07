El doloroso recuerdo de Martín Salwe en El Hotel de los Famosos: "Murió un amigo"

El locutor se mostró muy dolido por el aniversario del fallecimiento de un amigo suyo tras haber protagonizado un cruce con Locho Loccisano en El Hotel de los Famosos.

Martín Salwe confesó no estar pasando un buen día previo a un desafío importante en El Hotel de los Famosos. El locutor confesó estar triste por cumplirse el primer aniversario de la muerte de un amigo suyo y deslizó sus sensaciones al respecto.

En la edición de este miércoles 6 de julio por la pantalla de El Trece, todos los participantes de El Hotel de los Famosos se preparaban para disputar un nuevo desafío. El único que no disputó la prueba fue Locho Loccisano, quien recibió inmunidad y estaba a cargo de la gerencia del hotel.

Cuando "El Chino" Leunis y Pampita empezaron a tener un ida y vuelta dinámico con todos llegó el turno de Martín Salwe, quien antes de recordar el dolor por la pérdida física de su amigo, fue lapidario con la labor de Locho. "¿Cómo está funcionando el servicio del hotel?", preguntó Pampita. "Para el orto", contestó el locutor de ShowMatch.

"Bastante flojo la verdad. Creo que Walter labura muy bien en la cocina, después nos falta organizarnos, a veces no tenemos para comer, eso hay que resolverlo, y después hay mucho más show que trabajo, en eso Locho es especialista", expresó en referencia al ex Combate. En ese momento, Pampita volvió a hacer una pregunta pero esta vez, fue dirigida al influencer.

"¿Tu liderazgo está funcionando Locho? ¿O sentís que hay alguno que se ha revelado y no cumple?", preguntó. Frente a la tensa situación, sostuvo que "está perfecto" y deslizó una actitud que no le gustó de Salwe: "No me gustó que se retire de la cocina en el medio de una actividad, en el medio de una competencia haciendo pescado. También respeto si está de malhumor y hay que entender que es un compañero y si no está cómodo en un lugar y se quiere ir, puede hacerlo".

Allí el locutor interrumpió a Locho para desmentir que no estaba de malhumor, sino que le sucedía otra cosa. "Hoy se cumple un año de que murió un amigo mío, así que no tiene nada que ver con vos", manifestó, mientras que el influencer le remarcó: "Nadie lo sabía, estaría bueno que lo digas".

"Está perfecto, pero preguntá antes", respondió fastidioso, mientras que su temperamento iba en crecida. "Dale, entonces dejá de pinchar hace 50 días y dejá de romper los huevos", soltó, cuando en ese momento, Locho le dijo: "Contanos y te respetamos".

"Mirá para adelante, listo. Mirá para adelante", cerró Salwe de manera contundente. En diálogo con las cámaras, siguió su descargo hacia Locho: "Literalmente no hace un carajo".

Martín Salwe se fue del país y dejó una dura advertencia para El Hotel de los Famosos

Martín Salwe tomó una inesperada decisión de cara a su futuro frente a la polémica que se generó alrededor de su paso por El hotel de los famosos. "Estudió bien las posibilidades y eligió irse", revelaron en Mañanísima sobre la determinación del participante del reality de El Trece. Además, Salwe dejó una dura advertencia para la producción del exitoso ciclo de la señal del Grupo Clarín.

Hace unas semanas, la polémica se instaló en El hotel de los famosos cuando muchos espectadores se enojaron con "La Familia" porque consideraban que le estaban haciendo bullying a Locho Loccisano. Rápidamente las redes sociales se llenaron de escraches contra los integrantes de ese grupo del reality de El Trece. Este ataque virtual obligó a varios participantes de El hotel a cerrar sus cuentas en redes o limitar los comentarios.

Uno de los que notó la violencia fue Martín Salwe, uno de los principales apuntados por los espectadores. Aconsejado por su círculo íntimo y ante la enorme cantidad de críticas que recibe en las redes sociales, Salwe tomó una drástica decisión: decidió irse del país, aunque sea por unos meses.

Según contaron en Mañanísima, Salwe "estudió bien las posibilidades y finalmente eligió irse a Israel por lo menos unos meses, un tiempo, hasta que se sienta un poco más seguro". Tal como ocurrió con Emily Lucius, el locutor está dolido por la imagen que está quedando de él en el reality, y antes de irse le habría dejado una fuerte advertencia a los productores de El hotel de los famosos: "Me cagaron la vida, espero ganar".