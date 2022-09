El doloroso reclamo de la hija de La Mona Jiménez: "Le aclaré"

Natalia Jiménez apareció en la televisión para lanzar un fuerte reclamo a su padre, el cantante de cuarteto La Mona, y conmovió a Karina Mazzocco.

Natalia Taddei, la hija de La Mona Jiménez que pudo saber su identidad tras un arduo proceso en la Justicia, contó su verdad en la televisión y lanzó una durísima acusación contra su padre. "No me habló más", confesó la mujer que lucha por ser querida y aceptada por el artista de cuarteto.

Invitada a A la Tarde (América TV), Natalia contó cómo su fueron su serie de encuentros frustrados con su papá tras el resultado positivo que arrojó la prueba de ADN: "Tenía pensado ir (a la casa de La Mona), tocar timbre y decir 'vine a hablar con el patriarca de la casa y que me atienda', porque de acá no me voy". Atentos a dichas palabras, los panelistas de Karina Mazzocco le preguntaron a la mujer: "¿Quién es el patriarca?, ¿Juana o "La Mona"?".

"Le aclaré que quería hablar con la señora Juana (exesposa de La Mona, aunque conviven juntos), con él no. Ella, amablemente, me atendió. (...) Antes de tener el ADN intenté un montón de veces (conectarse con su padre) y todo el tiempo yo podía acceder a él. Desde el día que llegó a su casa la cédula, no me habló más. Sé que le dijo a mi madre que estaba enojado porque había hecho este proceso en Tribunales. Mis hijos me impulsaron a hacerme el ADN y decírselo a mis hijos y mi familia", sumó Natalia.

La ex del cantante de Quien se ha tomado todo el vino no la hizo pasar a la casa y Natalia contó que debió encararla desde la puerta: "Cuando la tuve de frente le dije que estaba ahí porque me sentía preparada y yo no le había hecho daño a nadie, ni a mi familia ni a ellos". Ante la duda del equipo del magazine de por qué no pedía hablar con su papá, la mujer se mostró categórica y reflexionó: "Todo lo que sea referido a él tiene que pasar por ella. Yo soy una hija que no tiene prioridad". Sumándose al relato de Natalia, Cora DeBarbieri mencionó algunas de las frases que Juana le habría dicho a la mujer esa vez que se reunieron: "Nunca te voy a ayudar a que tengas contacto con tu papá”.