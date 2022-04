El Dipy fue a buscar a Flavio Azzaro para pegarle: "Sos tan cagón"

El cumbiero macrista El Dipy tuvo un acceso de furia tuitera contra Flavio Azzaro y no dudó en descargar su bronca.

Una vez más, El Dipy quedó involucrado en una fuerte polémica contra una personalidad de los medios. En este caso el apuntado fue el periodista Flavio Azzaro -cancelado en las redes sociales por sus declaraciones homofóbicas en torno al ataque al bar Maricafé-, quien recibió una fuerte amenaza del cumbiero.

El descontrol se originó luego de que Mariana Diarco le contase a El Dipy que el periodista la maltrató, insultándola. Esto desató la furia del cumbiero macrista, quien uso su cuenta de Twitter para lanzar una amenaza pública. "¿Así que sos tan poronga y puteás a la madre de mi hijo en la puerta de Crónica y después te refugiás con los dueños?", precisó en el arranque de su tuit contra el periodista de Crónica TV.

"Papito, mañana te voy a buscar al canal. Sos tan cagón que te fuiste rajando. En la puerta o en el medio del programa te rompo todo", cerró El Dipy, enojado con Azzaro.

El día que El Dipy apretó a Alfredo Casero para insultar a Joaquín, el niño de las tortas

El año pasado, El Dipy protagonizó un tirante ida y vuelta en el programa Viviana con Vos (A24) donde arremetió contra Alfredo Casero por burlarse de Joaquín, el niño que se hizo famoso en las redes por su amor a la pastelería. "Le quiero decir a Alfredo Casero, que salió en las redes a hacerme bosta por lo que yo había dicho de que me ponía a disposición de cualquier partido para sacar a estos chorros, que se rio de mi gorrita (...) Le voy a contar a Alfredo Casero que esta gorrita me la pongo porque esta gente fue la que a mi me ayudó cuando le robaron todo al mecánico de Córdoba. Yo le dije: 'yo no sé como te lo voy a pagar'. Decidí que voy a usar de por vida esta gorrita por lo que me ayudaron", sentenció el cumbiero.

"Te quiero decir Alfredo Casero, que me decís y te cagás de risa de mí, que vos eras de Macri, después fuiste de Lilita, después de Milei, y luego criticaste a un nene que hacía tortas porque salió en C5N. ¿Vos sabés lo que tenés que hacer? Cerrar el culo y en vez de putear a ese nene tenés que llamar a todas las pastelerías del país para que le den una mano. Porque ese nene quiere trabajar. Dejate de romper las pelotas, capo", sentenció.