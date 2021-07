El Dipy a corazón abierto: "Si no hubiera sido cantante me moría virgen"

"Yo soy feo y soy feliz", se sinceró el cumbiero macrista ante Viviana Canosa y explicó que "si no hubiera sido cantante me moría virgen".

Invitado al programa de Viviana Canosa en A24 El Dipy habló del romance que le inventaron con la conductora ultra macrista y se confesó a corazón abierto, reconociéndose como una persona "fea pero feliz". "Si no hubiera sido cantante me moría virgen", lanzó el músico.

En el commienzo de la entrevista El Dipy y Viviana Canosa se refirieron a las versiones de romance entre ellos. El cantante de cumbia devenido en conductor radial negó que entre los dos haya más que una amistad. "Me dolió que se involucrara a tu hija", expresó el músico. "Son tan boludos que se creen que El Dipy puede pasar desapercibido", agregó Viviana Canosa, congraciándose con su invitado -del cual señalaron que se vestía de Rappi para visitarla- y riéndose afirmando que para ella es un romance "machirulo".

"Yo soy feo y soy feliz. Si no hubiera sido cantante me moría virgen", reflexionó El Dipy, quizás con el objetivo de recibir un halago de Canosa (cosa que jamás sucedió). Al contrario, la conductora rompió en carcajadas y generó un clima de malestar en el músico de ideología macrista.

Por su parte, Canosa planteó que ella está "acostumbrada" a que le inventaran noviazgos y amoríos "pero con mi hija no". "Traeme torta de chocolate y no aspirinas", cerró la periodista.

El Dipy se metió con la hija desaparecida de Estela de Carlotto

El Dipy atacó a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y se metió con su hija que fue asesinada en la última dictadura militar. En una entrevista con Viviana Canosa dijo que "su hija asesinó a una estudiante por la espalda".

En un show mediático, el creador de la canción "Nena, a tu cola le falta crema" pidió que la cámara lo enfoque y le habló directamente a Estela de Carlotto: "Mis papás me enseñaron lo que es la verdad. ¿Se acuerda que usted tenía una hija que le decían Rita y asesinó por la espalda a una estudiante en aquella época? ¿Se acuerda?". Laura (tal cual era su verdadero nombre), hija de Estela, era militante de Montoneros cuando fue secuestrada por la dictadura militar, con un embarazo de menos de tres meses. En cautiverio, nació Ignacio, quien recuperaría su identidad recién en 2014.

El cumbiero después le respondió a la Abuela de Plaza de Mayo por la foto que se sacó con Mauricio Macri. "Los únicos que me educan son mis padres, no me saco fotos con gente que avala la mentira", señaló.