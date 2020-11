"El 10" fue reemplazante de Gerardo Sofovich en 2006.

Noches tristes se vivieron en el "Cantando 2020" cuando tras el repentino fallecimiento de Diego Maradona se decidió homenajearlo con un recuerdo de archivo que pocos recordaban: el día que "El 10" fue jurado de la tercera edición del "Bailando por un sueño", conducido por Marcelo Tinelli, en 2006. El astro del fútbol no solo puso puntajes a las parejas, sino que se animó a bailar un rock con Claudia Villafañe en la histórica pista.

El homenaje de Laflia se dio en la apertura del reality el jueves, luego de que horas atrás una multitud se pudiese despedir por última vez del exfutbolista en la Casa Rosada. El ciclo conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández se dispuso a dedicar una buena parte de la velada a emitir videos de "El 10" en VideoMatch y Showmatch.

Fue así como lanzaron fragmentos del día que Diego Maradona reemplazó a Gerardo Sofovich en el jurado del entonces tercer "Bailando por un sueño" del año 2006. Allí, Diego se sumó a Moria Casán, Reina Reech y Jorge Lafauci para dar sus devoluciones a los concursantes, haciéndolos felices a todos con los puntajes más altos, 9 y 10.

"Estoy anonadado por lo que dicen Moria, Reina y el señor Lafauci de las cosas en las que las parejas se equivocan. ¡Yo no veo ninguna imprecisión, nada!", le comentaba a Tinelli, muy divertido por la situación de estar juzgando a otros famosos. Como si fuera poco, en un momento Marcelo le pidió que sacara a bailar a Claduia Villafañe, su esposa por aquel tiempo, que estaba en el estudio junto a Gianinna Maradona.

Diego Maradona no lo dudó y al ritmo del rock and roll bailaron con la actual participante de "MasterChef Celebrity". "Hace mil años que bailamos juntos. Ahora, no me da bola, pero el rock sigue estando", aseguró el legendario deportista que falleció este miércoles dejando al mundo con una herida enorme.