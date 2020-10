Mauricio Macri hizo su reaparición en televisión luego de que perdiera las elecciones presidenciales, que tuvieron lugar en diciembre de 2019, con Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El líder político de Juntos por el Cambio dialogó con el periodista Joaquín Morales Solá, en TN, tras las manifestaciones contra el Oficialismo que tuvieron lugar en distintos puntos del país.

El ex presidente de la Nación culpó al Frente de Todos por la situación actual del país -evitando charlar sobre la pandemia que afecta a todo el planeta-, insistió en que su Gobierno dejó tan sólo un 30% de pobreza en la Argentina y también sostuvo que su mandato finalizó el 11 de agosto de 2019, fecha en la que se desarrollaron las elecciones PASO, y no en diciembre del mismo año.

A partir de las barbaridades que manifestó Macri, las redes sociales recordaron el día en que Carlos Bianchi le dio una gran lección que, sin duda alguna, todavía no aprendió. La cuenta de Twitter Tendencia Perón lo mencionó con un mensaje y, rápidamente, el video se hizo viral: "Hace años, Bianchi le enseñó a Macri que cuando una parte decide no renovar el contrato, lo tiene que respetar".

El 23 de septiembre de 2001, el entonces presidente de Boca y el entrenador de dicho club brindaron una explosiva conferencia de prensa, que quedó para la historia. En la misma, Macri le insistió al Virrey que explicara los motivos por los cuales no quería prolongar su contrato en la institución. Sí, la escena fue muy similar a las que brindó el ex presidente de la Nación cuando perdió las PASO con Alberto Fernández, echándole la culpa al Pueblo de no haberlo votado; y también a su nueva aparición en TV, en la que no hizo ni una sola autocrítica de su gestión.

El momento fue bochornoso. El entrenador multicampeón se encontraba brindando una charla ante la atenta mirada de los periodistas. De manera inesperada, Macri se sentó y lo comenzó a escuchar. "Qué hacés Mauricio", comentó el DT. La respuesta del actual líder del PRO fue un verdadero papelón: "Disculpas, qué tal. Debido a los acontecimientos que hemos tenido desde el viernes último quiero aclarar algunas cosas. Creo que Bianchi es lo mejor para Boca, pero si vos Carlos querés tirar la toalla y pensás que no vale la pena volver a remar para el futuro es tu decisión. Estoy acá para hacer lo mismo que cuando fui a buscarte a España".

"Vos tenés que darnos una respuesta, porque los hinchas de Boca debemos tener clara la situación y no que haya malos entendidos que nos llevaron a esta situación penosa, donde hubo insultos para los dirigentes y entre los hinchas por defender a unos y a otros", agregó Macri, con desesperación, quien intentó que el ídolo extendiera su contrato, decisión que ya le había comunicado que no quería tomar.

Muy enojado con la situación, Bianchi le dio un revés: "Dije que no voy hablar de esto. Anuncié que no iba a renovar mi contrato, no a renunciar. No tengo por qué dar las causas. No hagamos circo como esos programas que pasan a las cuatro de la tarde. A los 52 años no estoy para eso".

Molesto con la respuesta, el entonces presidente del Xeneize le respondió: "Pero lo mejor es que lo aclares. Si es un problema personal o con los dirigentes. Si hay algo que Boca pueda hacer para que te quedes, lo haremos. Pero tenés que contestarnos". Pero el entrenador, una vez más, lo dejó en jaque: "Ya dije lo que tenía que decir. Chau, buenas noches..."