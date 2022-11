El desplante de Susana Giménez a Abel Pintos: "No iba a aguantar"

Susana Giménez le falló a Abel Pintos y confesó la verdadera razón por la que no pudo cumplir con su promesa.

Susana Giménez le hizo un pedido de disculpas frente a las cámaras a Abel Pintos por no haber podido cumplir con un compromiso que tenía con el cantante en Tucumán, provincia a la que viajó para asistir a un evento.

La diva voló hasta Tucumán para ir a la edición 50 dlel festival de Lules Canta a la Patria, en el que fue renombrada como ciudadana ilustre. Aquella noche, se presentaron Abel Pintos, La Beriso, Por Siempre Tucu, Abraham José Dip, Valentina Márquez, entre muchos otros artistas. Sin embargo, Susana se fue justo cuando tocaba Abel.

"Vengo de Tucumán y estoy cansadísima porque fui a un festival muy grande, una cosa fantástica", contó Susana en una nota para LAM (América TV). "Impresionante, estuvieron todos. La Beriso, Abel Pintos...", le contestó el movilero. Fue entonces cuando la conductora confesó que no pudo quedarse a ver a Pintos: "De todo. Abel Pintos cerraba, pero yo no lo pude esperar. Le mando un beso enorme, lo voy a llamar por teléfono. Me fui porque cada show es largo y no iba a aguantar, yo sabía".

La palabra de Susana Giménez sobre el conflicto con Fátima Florez

En aquella misma nota, Susana habló sobre los rumores de enfrentamiento con Fátima Florez, luego de la caracterización que la humorista hizo sobre ella en uno de sus shows. En aquella presentación, la actriz contó que Mirtha Legrand dijo que la rubia no pagaba impuestos.

Se sabe que Giménez tuvo varias denuncias públicas por evadir impuestos. Según Florez, "La Chiqui" esparció este rumor. Es por esto que la imitadora incluyó un chiste al respecto en uno de sus shows de Montevideo, y aparentemente, a Susana no le gustó nada.

"Te quería preguntar por Fátima Florez. Hace un tiempito se habló de que una amiga tuya fue a ver el espectáculo a Montevideo y que ustedes se habían molestado por el guión de ella", indagó un movilero de LAM (América TV), en diálogo con la diva. "Eso fue mucho antes de que fuera a Montevideo. Mi amiga no grabó, me enteré por 'La Chiqui'", explicó Susana.

"Me llamó y me dijo: 'Oíme, me dijeron lo de Fátima. ¿Pero cómo voy a decir una cosa así? '. Y le dije: 'Pero qué te importa, 'Chiqui'. Además ya sé que nunca nada'. Yo no me enojo, no voy a perderme por una cosa que es una tontería", agregó. En este sentido, negó las versiones de evasión de impuestos: "¿Que no pago impuestos? Escuchame, he pagado impuestos toda mi vida. Me han sacado el 65% de todo lo que he ganado, en este país es así", cerró.

Cuando LAM habló con Fátima Florez sobre el tema, la actriz se mostró desentendida y totalmente sorprendida por el enojo de Susana. “No quiero traer malas noticias, pero nos dijeron que Susana Giménez está muy enojada con vos”, le dijo el notero. “¿Susana Giménez conmigo?”, preguntó Fátima. “Susana está muy enojada con vos porque hiciste un chiste sobre ella y su hermano en el escenario”, sumó Ángel de Brito.

“No sé qué es esto... no entiendo. ¿De verdad se enojó? Pará, Ángel ¿esto es cierto o no?”, volvió a preguntar Florez, y De Brito le confirmó que sí. La humorista respondió que cuando estuvo en Uruguay, hizo "el personaje de Susana como siempre, como toda la vida", pero que no recuerda qué podría haber dicho para ofenderla. Además, recordó que Susana la había invitado a su programa años atrás. "Vos sabés con la buena leche que interpreto a mis personajes y que amo a todas las mujeres que interpreto, así que de verdad no entiendo. Me extraña de Susana”, cerró la actriz.